Українська розвідка стежить за розміщенням ядерної зброї в білорусі, — представник ГУР

Розміщення ядерної зброї

Українська розвідка співпрацює з міжнародними колегами для контролю можливого розміщення ядерної зброї на території білорусі та відстеження ситуації у росії.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк у коментарі для ТСН.ua.

Контроль за розміщенням ядерної зброї

Черняк наголосив, що контроль ситуації в білорусі, особливо щодо розташування російських підрозділів, є пріоритетом не лише для українських спецслужб, а й для світової спільноти.

Він додав, що на цей час відзначається тотальний контроль, і поки не спостерігається жодних дій, окрім інформаційної акції на рівні заяв та слів з боку агресора.

За оцінками розвідки, заяви про розміщення ядерної зброї в білорусі можна розглядати як черговий шантаж з боку окупантів. Українська розвідка та міжнародні партнери продовжують тісну співпрацю для моніторингу ситуації та забезпечення безпеки регіону.

Загалом українські та міжнародні спецслужби об'єднують зусилля для контролю можливого розміщення ядерної зброї на території білорусі та відстеження ситуації всередині росії. Це є пріоритетом для глобальної спільноти, і зараз здійснюється тотальний контроль над тим, що відбувається.

Розвідка вважає заяви про встановлення ядерної зброї в білорусі шантажем, і поки що не бачить дій з боку агресора, окрім словесних заяв.

Нагадаємо, що мінськ та москва домовилися розмістити тактичну ядерну зброю на території білорусі. Про це нібито давно просив самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко.

Також ми писали, що білорусь, безсумнівно, зіткнеться з подальшими європейськими санкціями через російський план розміщення тактичної ядерної зброї в країні . Напруженість між Варшавою та мінськом досягла нового максимуму.