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Украинское оружие сдерживания — почему оно так необходимо в войне с РФ

5 апреля 2024 03:25
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Украинское оружие сдерживания — почему оно так необходимо в войне с РФ
Бойцы ВСУ на фронте. Фото: Генштаб ВСУ
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

Украина смогла в десять раз увеличить производство беспилотников дальностью 1000 километров. Если это производство будет масштабировано, БпЛА де-факто превратится в оружие сдерживания, ведь врагу придется дважды подумать, прежде чем атаковать Украину ракетами.

Об этом в интервью OBOZ.UA выразил эксперт Центра оборонных стратегий Александр Хара.

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По его словам, таким образом, в ответ Россия может получить рой дронов уже на своей территории, которые будут направлены на критические объекты.

"Самое главное — это количество дронов. Украинцы продемонстрировали изобретательность в том, чтобы фактически с помощью коммерческих технологий создавать мощное оружие, которое Россия, обладающая чрезвычайно мощным оборонно-промышленным комплексом, не способна останавливать", — сказал он.

Хара также добавил, что самая главная задача — масштабирование.

"Если дронов дальностью на 1000 километров и больше будет в достаточном количестве, мы сможем уничтожать ключевые объекты, связанные с военной и критической инфраструктурой России, поддерживающей войну", — сказал эксперт.

По его словам, мы видим единичные атаки. Поэтому ВСУ нужно довести количество дронов до такого уровня, чтобы россияне дважды подумали, нужно ли наносить удары по какому-то украинскому городу, уничтожать жилой дом, если ответный целый рой дронов полетит в Россию и уничтожит какой-то важный объект инфраструктуры.

"Итак, когда у нас будет достаточное количество дронов, это уже будет также и оружием сдерживания. Пока такого количества у нас, конечно, нет", — резюмировал Хара.

Напомним, Путин снова заявил о готовности применить ядерное оружие. По его словам, Москва готова с военно-технической точки зрения.

Вскоре на угрозы Путина ответили в Белом доме, заявив, что президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден был проинформирован по этому вопросу.

оружие
ВСУ
дроны
война в Украине

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