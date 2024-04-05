Українська зброя стримування — чому вона так необхідна у війні з РФ

Бійці ЗСУ на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ

Україна змогла вдесятеро збільшити виробництво безпілотників дальністю 1000 кілометрів. Якщо це виробництво буде масштабоване, БпЛА де-факто перетворяться на зброю стримування, адже ворогу доведеться двічі подумати, перш ніж атакувати Україну ракетами.

Про це в інтерв'ю OBOZ.UA висловив експерт Центру оборонних стратегій Олександр Хара.

Читайте також:

Чому Україні потрібна зброя стримування

За його словами, таким чином у відповідь Росія може отримати рій дронів уже на своїй території, що будуть спрямовані на критичні об’єкти.

"Найголовніше — це кількість дронів. Українці продемонстрували винахідливість у тому, щоб фактично за допомогою комерційних технологій створювати потужну зброю, яку Росія, що має надзвичайно потужний оборонно-промисловий комплекс, не здатна зупиняти", — сказав він.

Хара також додав, що найголовніше завдання — масштабування.

"Якщо дронів дальністю на 1000 кілометрів та більше буде в достатній кількості, ми зможемо знищувати ключові об’єкти, пов’язані з військовою та критичною інфраструктурою Росії, що підтримує війну", — сказав експерт.

Наразі, за його словами, ми бачимо поодинокі атаки. Тому ЗСУ потрібно довести кількість дронів до такого рівня, щоб росіяни двічі подумали, чи потрібно завдавати ударів по якомусь українському місту, знищувати житловий будинок, якщо у відповідь цілий рій дронів полетить у Росію і знищить якийсь важливий об’єкт інфраструктури.

"Отже, коли в нас буде достатня кількість дронів, це вже буде також і зброєю стримування. Поки що такої кількості в нас, звичайно, немає", — резюмував Хара.

Нагадаємо, Путін знову заявив про готовність застосувати ядерну зброю. За його словами, Москва готова з військово-технічного погляду.

Незабаром на погрози Путіна відповіли у Білому домі, заявивши, що президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена було проінформовано з цього питання.