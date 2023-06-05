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Украинские агенты атакуют Россию дронами, — СМИ

5 июня 2023 13:39
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Украинские агенты атакуют Россию дронами, — СМИ
Бесполетная зона над Кремлем, атакованным дронами в начале мая. Фото: росСМИ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Атаки дронов по Кремлю и другие инциденты с беспилотниками в России — дело рук украинских агентов. Украина создала на территории России разветвленную агентскую сеть.

Об этом сообщает со ссылкой на источники в американских властях издания CNN .

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Сеть украинских агентов

Издание утверждает, ссылаясь на некоторых официальных лиц Соединенных Штатов Америки, что Украина создала широкую сеть агентов на территории Российской Федерации.

Эта сеть состоит, во-первых, из людей, симпатизирующих Украине, во-вторых, из оперативников, знающих, как вести диверсионную войну на чужой территории.

Атаки дронов

Важной деятельностью этой сети, по информации американцев, являются атаки дронов на территории России.

В частности, речь идет и о той атаке беспилотников на Кремль, которая испугала российского диктатора Владимира Путина.

Беспилотники, которые использовали неизвестные лица на территории России, предположительно украинского производства. Во всяком случае, американские чиновники заверили, что американское оружие во время этих атак не использовалось.

Напомним, что сегодня в Калужской области России якобы упали два неизвестных беспилотника. Это вызвало панику местных жителей.

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