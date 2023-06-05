Українські агенти атакують Росію дронами, — ЗМІ

Безполітна зона над Кремлем, який був атакований дронами на початку травня. Фото: росЗМІ

Атаки дронів по Кремлю та інші інциденти з безпілотниками в Росії є справою рук українських агентів. Україна створила на території Росії розгалуджену агентську мережу.

Про це повідомляє із посиланням на джерела у американській владі видання CNN.

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Мережа українських агентів

Видання стверджує, посилаючись на певних офіційних осіб Сполучених Штатів Америки, що Україна створила широку мережу агентів на території Російської Федерації.

Ця мережа складається, по-перше, із людей, які симпатизують Україні, по-друге, із оперативників, які знають, як вести диверсійну війну на чужій території.

Атаки дронів

Важливою діяльністю цієї мережі, за інформацією американців, є атаки дронів на території Росії.

Зокрема, йдеться і про ту атаку безпілотників на Кремль, яка налякала російського диктатора Володимира Путіна.

Безпілотники, які використовували невідомі особи на території Росії, є імовірно українського виробництва. В усякому разі, американські чиновники запевнили, що американської зброї під час цих атак не використовувалося.

Нагадаємо, що сьогодні в Калузькій області Росії нібито упали два невідомі безпілотники. Це викликало паніку у місцевих жителів.