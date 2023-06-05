Українські агенти атакують Росію дронами, — ЗМІ
Атаки дронів по Кремлю та інші інциденти з безпілотниками в Росії є справою рук українських агентів. Україна створила на території Росії розгалуджену агентську мережу.
Про це повідомляє із посиланням на джерела у американській владі видання CNN.
Мережа українських агентів
Видання стверджує, посилаючись на певних офіційних осіб Сполучених Штатів Америки, що Україна створила широку мережу агентів на території Російської Федерації.
Ця мережа складається, по-перше, із людей, які симпатизують Україні, по-друге, із оперативників, які знають, як вести диверсійну війну на чужій території.
Атаки дронів
Важливою діяльністю цієї мережі, за інформацією американців, є атаки дронів на території Росії.
Зокрема, йдеться і про ту атаку безпілотників на Кремль, яка налякала російського диктатора Володимира Путіна.
Безпілотники, які використовували невідомі особи на території Росії, є імовірно українського виробництва. В усякому разі, американські чиновники запевнили, що американської зброї під час цих атак не використовувалося.
Нагадаємо, що сьогодні в Калузькій області Росії нібито упали два невідомі безпілотники. Це викликало паніку у місцевих жителів.