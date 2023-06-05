Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Українські агенти атакують Росію дронами, — ЗМІ arrow

Українські агенти атакують Росію дронами, — ЗМІ

5 червня 2023 13:39
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Українські агенти атакують Росію дронами, — ЗМІ
Безполітна зона над Кремлем, який був атакований дронами на початку травня. Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Атаки дронів по Кремлю та інші інциденти з безпілотниками в Росії є справою рук українських агентів. Україна створила на території Росії розгалуджену агентську мережу.

Про це повідомляє із посиланням на джерела у американській владі видання CNN.

Читайте також:

Мережа українських агентів

Видання стверджує, посилаючись на певних офіційних осіб Сполучених Штатів Америки, що Україна створила широку мережу агентів на території Російської Федерації.

Ця мережа складається, по-перше, із людей, які симпатизують Україні, по-друге, із оперативників, які знають, як вести диверсійну війну на чужій території.

Атаки дронів

Важливою діяльністю цієї мережі, за інформацією американців, є атаки дронів на території Росії.

Зокрема, йдеться і про ту атаку безпілотників на Кремль, яка налякала російського диктатора Володимира Путіна.

Безпілотники, які використовували невідомі особи на території Росії, є імовірно українського виробництва. В усякому разі, американські чиновники запевнили, що американської зброї під час цих атак не використовувалося.

Нагадаємо, що сьогодні в Калузькій області Росії нібито упали два невідомі безпілотники. Це викликало паніку у місцевих жителів.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB