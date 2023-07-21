Украинские беженцы смогут получить ПМЖ в Канаде: что нужно

Люди стоят с чемоданами возле автобуса. Фото: google.com

Канада, начиная с 23 октября 2023, запускает новую программу помощи для беженцев из Украины. Она предоставит им возможность получить постоянное место жительства в стране.

Об этом сообщает Заборона.

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Что нужно, чтобы получить ПМЖ в Канаде

Отмечается, что для того, чтобы получить ПМЖ в Канаде, нужен статус временного резидента и иметь одного или нескольких членов семьи со статусом гражданина или постоянного жителя Канады. В частности, это может быть:

муж или жена;

гражданский партнер\партнерша;

родители;

бабушки и дедушки;

братья и сестры;

дети и внуки.

Программа не ограничивает количество родственников, которые могут получить постоянное место жительства. Заявление на участие в программе можно подать совершенно бесплатно до 22 октября 2024 года. Дополнительную информацию об условиях и процессе заполнения документов обещают позже.

Как получить канадско-украинское разрешение на экстренные поездки (CUAET)

Отмечается, что по канадско-украинскому разрешению на экстренные поездки (CUAET), предусматривающему ускорение получения визы на временное проживание, украинцы могут проживать в Канаде до трех лет как временные резиденты.

Бесплатная программа действовала 17 марта 2022 — 15 июля 2023 года. Начиная с 16 июля, украинцы, подающие заявку на приезд в Канаду, должны уплатить стандартные сборы и действовать в соответствии с общими требованиями.

Те, у кого уже есть виза, смогут поехать в Канаду до 31 марта 2024 года по специальным условиям. Находящиеся там владельцы CUAET смогут продлить свой статус временного резидента до 31 марта 2024 года без дополнительных расходов.

Как получить разрешение на въезд в Канаду:

подать онлайн-заявку на визу;

предоставить свои биометрические данные (отпечатки пальцев и фотографию в любом визовом центре Канады в той стране, где вы находитесь).

Как подать заявку:

получите код приглашения (для этого необходимо ввести адрес своей электронной почты на портале IRCC и подождать, пока будет сгенерирован ваш код);

создайте учетную запись (скопируйте полученный код приглашения, перейдите по указанной под ней ссылке, чтобы создать учетную запись на портале).

Затем нужно заполнить онлайн-форму:

войдя в аккаунт, нажмите "Подать заявку на гостевую, транзитную визу или разрешение на обучение";

на следующей странице поставьте галочку, где указано, что вы готовы подать заявку;

пункты, в которых вас просят проверить, можете ли вы ехать в страну и т.п., можно пропустить, ведь для украинцев действует упрощенная система;

далее из списка предложенных вариантов нужно указать, на какую программу вы хотите податься;

продолжайте отвечать на другие вопросы, чтобы заполнить заявку;

если вы планируете работать в Канаде, то когда появится этот вопрос, нажмите "Да".

Напомним, что желающих возвращаться в Украину с каждым месяцем войны становится меньше. По состоянию на апрель 2023 года вернуться из-за границы готовы только 52% украинцев, тогда как еще год назад домой хотели уехать 75% беженцев.