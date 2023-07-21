Українські біженці зможуть отримати ПМП в Канаді: що потрібно

Люди стоять з валізами біля автобуса. Фото: google.com

Канада, починаючи з 23 жовтня 2023 року, запускає нову програму допомоги для біженців з України. Вона надасть їм можливість отримати постійне місце проживання в країні.

Про це повідомляє Заборона.

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Що потрібно, щоб отримати ПМП в Канаді

Зазначається, що для того, аби отримати ПМП в Канаді, потрібен статус тимчасового резидента та мати одного або кількох членів сім’ї зі статусом громадянина або постійного мешканця Канади. Зокрема, це може бути:

чоловік чи дружина;

цивільний партнер\партнерка;

батьки;

бабусі та дідусі;

брати й сестри;

діти та онуки.

Програма не обмежує кількість родичів, які можуть отримати постійне місце проживання. Заяву на участь у програмі можна буде подати абсолютно безкоштовно до 22 жовтня 2024 року. Додаткову інформацію про умови та процес заповнення документів обіцяють згодом.

Як отримати канадсько-український дозвіл на екстрені поїздки (CUAET)

Зазначається, що за канадсько-українським дозволом на екстрені поїздки (CUAET), який передбачає пришвидшення отримання візи на тимчасове проживання, українці можуть проживати в Канаді до трьох років як тимчасові резиденти.

Безкоштовна програма діяла 17 березня 2022 року — 15 липня 2023 року. Починаючи з 16 липня, українці, які подають заявку на приїзд до Канади, повинні сплатити стандартні збори і діяти відповідно до загальних вимог.

Ті, хто вже має візу, зможуть поїхати до Канади до 31 березня 2024 року за спеціальними умовами. Власники CUAET, які там перебувають, зможуть продовжити свій статус тимчасового резидента до 31 березня 2024 року без додаткових витрат.

Як отримати дозвіл на в’їзд до Канади:

подати онлайн-заявку на візу;

надати свої біометричні дані (відбитки пальців і фотографію у будь-якому візовому центрі Канади у тій країні, у якій ви перебуваєте).

Як подати заявку:

отримайте код запрошення (для цього необхідно ввести адресу своєї електронної пошти на порталі IRCC та зачекати, поки буде згенеровано ваш код);

створіть обліковий запис (скопіюйте отриманий код запрошення, перейдіть за вказаним під ним посиланням, щоб створити обліковий запис на порталі).

Опісля треба заповнити онлайн-форму:

увійшовши в обліковий запис, натисніть "Подати заявку на гостьову, транзитну візу або дозвіл на навчання";

на наступній сторінці поставте галочку, де зазначено, що ви готові подати заявку;

пункти, у яких вас просять перевірити, чи ви можете їхати в країну тощо, можна пропустити, адже для українців діє спрощена система;

далі зі списку запропонованих варіантів потрібно вказати на яку програму ви хочете податись;

продовжуйте відповідати на інші запитання, щоб заповнити заявку;

якщо ви плануєте працювати у Канаді, то коли з’явиться це запитання, натисніть "Так".

Нагадаємо, що охочих повертатися в Україну з кожним місяцем війни стає менше. Станом на квітень 2023 року повернутися з-за кордону готові лише 52% українців, тоді як ще рік тому додому хотіли їхати 75% біженців.