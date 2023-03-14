США продлили срок пребывания для украинских беженцев

Речь идет об уехавших после полномасштабного вторжения

Администрация Байдена приняла решение, позволяющее украинским беженцам еще год находиться в США. Речь идет о гражданах, прибывших с 24 февраля по 25 апреля 2022 года.

Об этом информирует издание Associated Press.

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Следовательно, решение администрации Джо Байдена касается примерно 20 тысяч украинских граждан, прибывших в США с 24 февраля по 25 апреля 2022 года на основании гуманитарного статуса.

Как известно, в первые месяцы войны правительство США использовало программу под названием "Условно-досрочное увольнение по гуманитарным соображениям", чтобы допустить украинских беженцев в страну.

Вскоре годовой срок пребывания для украинских беженцев в США должен закончиться, однако власти страны решили его продлить.

Напомним, ранее мы писали, что большинство жителей Великобритании считают хорошим делом прием украинских беженцев. В частности, восемь из десяти опрошенных британцев имеют положительный опыт приема граждан Украины. Почти 90% ответили, что сделали это повторно.

Отметим, что с весны 2023 года украинские беженцы, которые находятся в Польше более 120 дней и проживают в предоставленном им жилье, должны покрывать половину стоимости проживания.