США продовжили термін перебування українських біженців

Йдеться про українців, які заїхали після повномасштабного вторгнення

Адміністрація Байдена ухвалила рішення, яке дозволяє українським біженцям ще рік перебувати у США. Йдеться про громадян, які прибули з 24 лютого до 25 квітня 2022 року.

Про це інформує видання Associated Press.

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Відтак, рішення адміністрації Джо Байдена стосується приблизно 20 тисяч українських громадян, які прибули до США з 24 лютого до 25 квітня 2022 року на підставі гуманітарного статусу.

Як відомо, у перші місяці війни уряд США використав програму під назвою "Умовно-дострокове звільнення з гуманітарних міркувань", щоб допустити українських біженців у країну.

Невдовзі річний термін перебування для українських біженців у США мав би закінчитися, однак влада країни вирішила його продовжити.

Нагадаємо, раніше ми писали, що більшість жителів Великої Британії вважають доброю справою прийом українських біженців. Зокрема, вісім з десяти опитаних британців мають позитивний досвід прийому громадян України. Майже 90% відповіли, що зробили б це повторно.

Зазначимо, що з весни 2023 року українські біженці, які перебувають у Польщі понад 120 днів і проживають у наданому їм житлі, мають покривати половину вартості проживання.