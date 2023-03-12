Украинские полярники призвали мировых ученых прекратить сотрудничество с россией
В день 160-летия со дня рождения выдающегося ученого Владимира Вернадского украинские полярники обратились к научному сообществу мира. Там призвали изолировать страну-оккупанта.
Соответствующее обращение появилось на официальной странице Национального антарктического научного центра.
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Ученые призвали коллег игнорировать сотрудничество со страной-агрессором — россией. Там рассказали, что пока они работают в Антарктиде, где они решают проблемы всего человечества, в это время, россия убивает их родных.
"В то же время в нашей родной стране, где остались наши семьи и друзья и куда мы скоро вернемся, совсем другое время. Агрессия россии пытается отбросить нас далеко назад, где-то в середину ХХ века, в годы страшных кровавых войн и геноцида целых народов, годы диктатур и тоталитарных режимов", — говорится в сообщении.
Там подчеркнули, что режим кремля пытается вернуть историю назад и заставить человечество вместо совместного труда снова превратиться в кучу разрозненных наций, вынужденных вооружаться до зубов и заботиться исключительно об обороне.
"Чтобы этого не произошло, всему человечеству очень важно проявить солидарность с жертвами агрессии и помочь изолировать агрессора во всех сферах, в частности, в научных исследованиях", — заявили ученые.
Напомним, ранее мы писали, что украинские полярники провели декоммунизацию и дерусификацию на станции "Академик Вернадский".