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Українські полярники закликали світових науковців припинити співпрацю з росією

12 березня 2023 17:38
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
Науковці просять не співпрацювати з рф у сфері антарктичних досліджень
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

У день 160-річчя від дня народження видатного ученого Володимира Вернадського українські полярники звернулися до наукової спільноти світу. Там закликали ізолювати країну-окупанта.

Відповідне звернення з'явилося на офіційній сторінці Національного антарктичного наукового центру.

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Деталі

Науковці закликали колег ігнорувати співпрацю з країною-агресором — росією. Там розповіли, що поки вони працюють в Антарктиді, де вони вирішують проблеми усього людства, в той час, рф вбиває їх рідних.

"Водночас у нашій рідній країні, де залишились наші сім’ї та друзі і куди ми скоро повернемося, зовсім інший час. Агресія росії намагається відкинути нас далеко назад, десь у середину ХХ століття, у роки страшних кривавих війн та геноциду цілих народів, роки диктатур та тоталітарних режимів", — йдеться у повідомленні.

Там наголосили, що режим кремля намагається повернути історію назад та змусити людство замість спільної праці знову перетворитись на купу розрізнених націй, змушених озброюватись до зубів та дбати виключно про оборону.

"Щоб цього не сталось, всьому людству дуже важливо виявити солідарність із жертвами агресії та допомогти ізолювати агресора в усіх сферах, зокрема — у наукових дослідженнях", — заявили науковці.

Нагадаємо, раніше ми писали, що українські полярники провели декомунізацію і дерусифікацію на станції "Академік Вернадський".

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