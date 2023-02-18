Компания Microsoft предоставит украинским прокурорам бесплатный доступ к системе

Украинские прокуроры получат бесплатный доступ к Microsoft Azure
Корпорация Microsoft предоставит украинским прокурорам бесплатный доступ к системе Microsoft Azure. Соответствующее решение согласовали генпрокурор Андрей Костин и вице-президент компании Брэд Смит.
Об этом информирует пресс-служба Офиса генерального прокурора.
-
Китай готовит официальную позицию по мирному урегулированию войны в Украине
-
Нэнси Пелоси рассказала, как США поддерживают Украину на фоне агрессии кремля
-
Британия станет первой страной, которая предоставит Украине дальнобойное оружие, — Сунак
-
"Мопедные воры": полиция задержала двух одесситов, решивших прокатиться
-
"Будет оружие и новые санкции": Кулеба озвучил результаты встречи министров G7
-
Новоизбранный президент Чехии заявил, что Запад должен быть осторожным в стремлении к поражению рф
-
Вице-президент США обвинила россию в преступлениях против человечности во время войны в Украине
-
Украина надеется получить приглашение в НАТО летом, — Стефанчук
-
Шторм не помеха: в Черном море на боевом дежурстве находятся 10 российских кораблей
-
Пенсия 4,4 тыс. гривен и надбавки: кто имеет право на такую выплату
Подробности
Так, на полях Мюнхенской конференции безопасности, генеральный прокурор Андрей Костин и вице-президент Microsoft Брэд Смит договорились о предоставлении украинским прокурорам безвозмездного доступа к системе Microsoft Azure.
"Масштабы военных преступлений россии требуют современных цифровых решений для сбора и анализа доказательств. Искренне благодарен за предоставление бесплатного доступа к самой современной системе Microsoft Azure", — заявил Андрей Костин.
Кроме того, по его словам, установление полной цепи состоящих за преступлениями невозможно без применения методов OSINT.
"Щедрый жест Microsoft в поддержку Украины усилит способность украинских прокуроров и следователей расследовать зверства, совершенные военными рф", — отметил генпрокурор.
Как известно, Microsoft Azure — это платформа корпорации Microsoft, предназначенная для разработчиков приложений облачных вычислений и призванная упростить процесс создания онлайновых приложений.
Напомним, ранее генпрокурор Украины Андрей Костин встретился с вице-президентом Европейской комиссии по вопросам демократии и демографии Дубравкой Шуица. В частности, они обсудили вопросы защиты прав и интересов детей.