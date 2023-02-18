Компания Microsoft предоставит украинским прокурорам бесплатный доступ к системе

Соответствующее решение согласовали на Мюнхенской конференции безопасности

Корпорация Microsoft предоставит украинским прокурорам бесплатный доступ к системе Microsoft Azure. Соответствующее решение согласовали генпрокурор Андрей Костин и вице-президент компании Брэд Смит.

Об этом информирует пресс-служба Офиса генерального прокурора.

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Так, на полях Мюнхенской конференции безопасности, генеральный прокурор Андрей Костин и вице-президент Microsoft Брэд Смит договорились о предоставлении украинским прокурорам безвозмездного доступа к системе Microsoft Azure.

"Масштабы военных преступлений россии требуют современных цифровых решений для сбора и анализа доказательств. Искренне благодарен за предоставление бесплатного доступа к самой современной системе Microsoft Azure", — заявил Андрей Костин.

Кроме того, по его словам, установление полной цепи состоящих за преступлениями невозможно без применения методов OSINT.

"Щедрый жест Microsoft в поддержку Украины усилит способность украинских прокуроров и следователей расследовать зверства, совершенные военными рф", — отметил генпрокурор.

Как известно, Microsoft Azure — это платформа корпорации Microsoft, предназначенная для разработчиков приложений облачных вычислений и призванная упростить процесс создания онлайновых приложений.

Напомним, ранее генпрокурор Украины Андрей Костин встретился с вице-президентом Европейской комиссии по вопросам демократии и демографии Дубравкой Шуица. В частности, они обсудили вопросы защиты прав и интересов детей.