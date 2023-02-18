Компанія Microsoft надасть українським прокурорам безкоштовний доступ до системи

Відповідне рішення погодили на Мюнхенській безпековій конференції

Корпорація Microsoft надасть українським прокурорам безкоштовний доступ до системи Microsoft Azure. Відповідне рішення погодили генпрокурор Андрій Костін та віцепрезидент компанії Бред Сміт.

Про це інформує пресслужба Офісу генерального прокурора.

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Так, на полях Мюнхенської безпекової конференції, генеральний прокурор Андрій Костін та віцепрезидент Microsoft Бред Сміт домовились про надання українським прокурорам безоплатного доступу до системи Microsoft Azure.

"Масштаби воєнних злочинів рф вимагають сучасних цифрових рішень для збору та аналізу доказів. Щиро вдячний за надання безкоштовного доступу до найсучаснішої системи Microsoft Azure", — заявив Андрій Костін.

Окрім того, за його словами, встановлення повного ланцюга тих, хто стоїть за злочинами, неможливе без застосування методів OSINT.

"Щедрий жест Microsoft на підтримку України посилить спроможність українських прокурорів та слідчих розслідувати звірства, скоєні військовими рф", — зазначив генпрокурор.

Як відомо, Microsoft Azure — це платформа корпорації Microsoft, призначена для розробників застосунків хмарних обчислень і покликана спростити процес створення онлайнових додатків.

Нагадаємо, раніше генпрокурор України Андрій Костін зустрівся з віцепрезиденткою Європейської комісії з питань демократії та демографії Дубравкою Шуїця. Зокрема, вони обговорили питання захисту прав та інтересів дітей.