Украинские танкисты завершили обучение в Британии на Challenger 2
Военнослужащие ВСУ возвращаются из Великобритании после учебы. Украинские танкисты научились управлять танками Challenger 2.
Об этом сообщает британское издание The Guardian.
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Учеба завершена
Украинские военнослужащие завершили процесс обучения в Великобритании на танках Challenger 2.
В настоящее время танкисты ВСУ уже возвращаются в Украину.
Комплименты от Воллеса
В процессе обучения военнослужащие танковых войск ВСУ научились руководить основными боевыми танками британской армии, в частности Challenger 2, которые Британия пообещала передать Украине.
"Украинские солдаты возвращаются на родину лучше оснащенными, но с не меньшей опасностью. Их решимость вдохновляет, мы будем и дальше делать все возможное для поддержки Украины до тех пор, пока это будет нужно", — так прокомментировал обучение украинцев министр обороны Великобритании Бен Воллес.
Напомним, что Великобритания изначально обещала передать Вооруженным силам Украины 14 танков Challenger 2.
Впрочем, позже, по словам посла Украины в Британии Вадима Пристайко, британские власти решили увеличить количество танков для ВСУ вдвое.
Фото: Минобороны Великобритании