Украинские танкисты завершили обучение в Британии на Challenger 2

Обучение украинских военных в Британии

Военнослужащие ВСУ возвращаются из Великобритании после учебы. Украинские танкисты научились управлять танками Challenger 2.

Об этом сообщает британское издание The Guardian.

Учеба завершена

Украинские военнослужащие завершили процесс обучения в Великобритании на танках Challenger 2.

В настоящее время танкисты ВСУ уже возвращаются в Украину.

Комплименты от Воллеса

В процессе обучения военнослужащие танковых войск ВСУ научились руководить основными боевыми танками британской армии, в частности Challenger 2, которые Британия пообещала передать Украине.

"Украинские солдаты возвращаются на родину лучше оснащенными, но с не меньшей опасностью. Их решимость вдохновляет, мы будем и дальше делать все возможное для поддержки Украины до тех пор, пока это будет нужно", — так прокомментировал обучение украинцев министр обороны Великобритании Бен Воллес.

Напомним, что Великобритания изначально обещала передать Вооруженным силам Украины 14 танков Challenger 2.

Впрочем, позже, по словам посла Украины в Британии Вадима Пристайко, британские власти решили увеличить количество танков для ВСУ вдвое.

Фото: Минобороны Великобритании