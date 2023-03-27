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Украинские танкисты завершили обучение в Британии на Challenger 2

27 марта 2023 10:19
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Обучение украинских военных в Британии
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Военнослужащие ВСУ возвращаются из Великобритании после учебы. Украинские танкисты научились управлять танками Challenger 2.

Об этом сообщает британское издание The Guardian.

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Учеба завершена

Украинские военнослужащие завершили процесс обучения в Великобритании на танках Challenger 2.

В настоящее время танкисты ВСУ уже возвращаются в Украину.

Комплименты от Воллеса

В процессе обучения военнослужащие танковых войск ВСУ научились руководить основными боевыми танками британской армии, в частности Challenger 2, которые Британия пообещала передать Украине.

"Украинские солдаты возвращаются на родину лучше оснащенными, но с не меньшей опасностью. Их решимость вдохновляет, мы будем и дальше делать все возможное для поддержки Украины до тех пор, пока это будет нужно", так прокомментировал обучение украинцев министр обороны Великобритании Бен Воллес.

Напомним, что Великобритания изначально обещала передать Вооруженным силам Украины 14 танков Challenger 2.

Впрочем, позже, по словам посла Украины в Британии Вадима Пристайко, британские власти решили увеличить количество танков для ВСУ вдвое.

Фото: Минобороны Великобритании

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