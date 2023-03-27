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Українські танкісти завершили навчання у Британії на Challenger 2

27 березня 2023 10:19
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Навчання українських військових у Британії
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Військовослужбовці ЗСУ повертаються з Великої Британії після навчання. Українські танкісти навчилися керувати танками Challenger 2.

Про це повідомляє британське видання The Guardian.

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Навчання завершене

Українські військовослужбовці завершили процес навчання у Великій Британії на танках Challenger 2.

В цей час танкісти ЗСУ уже повертаються до України.

Компліменти від Воллеса

У процесі навчання військовослужбовці танкових військ ЗСУ навчилися керувати основними бойовими танками британської армії, зокрема, Challenger 2, які Британія пообіцяла передати Україні.

"Українські солдати повертаються на батьківщину краще оснащеними, але з не меншою небезпекою. Їхня рішучість надихає, ми й надалі робитимемо все можливе для підтримки України доти, доки це буде потрібно", — так прокоментував навчання українців міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.

Нагадаємо, що Велика Британія початково обіцяла передати Збройним силам України 14 танків Challenger 2.

Втім, пізніше, за словами посла України у Британії Вадима Пристайка, британська влада вирішила збільшити кількість танків для ЗСУ удвічі.

Фото: Міноборони Великої Британії

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