Українські танкісти завершили навчання у Британії на Challenger 2
Військовослужбовці ЗСУ повертаються з Великої Британії після навчання. Українські танкісти навчилися керувати танками Challenger 2.
Про це повідомляє британське видання The Guardian.
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Навчання завершене
Українські військовослужбовці завершили процес навчання у Великій Британії на танках Challenger 2.
В цей час танкісти ЗСУ уже повертаються до України.
Компліменти від Воллеса
У процесі навчання військовослужбовці танкових військ ЗСУ навчилися керувати основними бойовими танками британської армії, зокрема, Challenger 2, які Британія пообіцяла передати Україні.
"Українські солдати повертаються на батьківщину краще оснащеними, але з не меншою небезпекою. Їхня рішучість надихає, ми й надалі робитимемо все можливе для підтримки України доти, доки це буде потрібно", — так прокоментував навчання українців міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.
Нагадаємо, що Велика Британія початково обіцяла передати Збройним силам України 14 танків Challenger 2.
Втім, пізніше, за словами посла України у Британії Вадима Пристайка, британська влада вирішила збільшити кількість танків для ЗСУ удвічі.
Фото: Міноборони Великої Британії