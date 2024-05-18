Украинские военные заявили, что устали ждать западное оружие, — Le Monde

Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

Журналисты пообщались с украинскими солдатами, которые находятся на Донбассе, где продолжаются самые ожесточенные бои. Они заявили, что устали ждать западное оружие.

Об этом сообщает Le Monde.

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Военные, с которыми общались журналисты, подтвердили, что ни боеприпасы, связанные с "чешским планом", ни пакет помощи от США, до них не дошли.

"Мы читаем новости, но мы реалисты. Мы полагаемся только на то, что у нас действительно есть под рукой. У нас нет недостатка в боеприпасах для стрелкового оружия, но нам не хватает всего остального: дронов, средств борьбы с дронами, снарядов, ракет И мы видим, что поставки продолжают снижаться и становятся все более нестабильными. Они покрывают только самый минимум", — сказал один из бойцов.

По словам других, к потерям ведет отсутствие беспилотников и артиллерийской огневой поддержки.

"Мы также теряем много техники из-за вражеских FPV. Нам абсолютно необходимы постановщики помех. Мой батальон потерял свой последний шифратор два дня назад", — рассказал украинский военный.

А танковая рота 28-й бригады заявила, что ощущает нехватку снарядов и топлива.

"Антидроновая установка помех у нас всего одна на всю роту, состоящую из десяти танков Т-64. На каждую пару танков нужен хотя бы один глушитель", — говорит защитник.

Напомним, 16 мая министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен объявил новый пакет военной помощи для Украины. Его общая сумма 750 млн евро.

Также государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил, что Украина получит дополнительные 2 миллиарда долларов военного финансирования. К тому же он сообщил, что возможно подписание двустороннего соглашения о безопасности с Украиной в ближайшие недели.