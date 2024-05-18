Українські військові заявили, що втомилися чекати західну зброю, — Le Monde

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

Журналісти поспілкувалися з українськими солдатами, які перебувають на Донбасі, де тривають найзапекліші бої. Вони заявили, що втомилися чекати західну зброю.

Про це повідомляє Le Monde.

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Військові, з якими спілкувалися журналісти, підтвердили, що ні боєприпаси, пов'язані з "чеським планом", ні пакет допомоги від США, до них не дійшли.

"Ми читаємо новини, але ми реалісти. Ми покладаємося тільки на те, що у нас дійсно є під рукою. У нас не бракує боєприпасів для стрілецької зброї, але нам не вистачає всього іншого: дронів, засобів боротьби з дронами, снарядів, ракет... І ми бачимо, що поставки продовжують знижуватися і стають дедалі нестабільнішими. Вони покривають тільки самий мінімум", — сказав один із бійців.

За словами інших, до втрат веде відсутність безпілотників і артилерійської вогневої підтримки.

"Ми також втрачаємо багато техніки через ворожі FPV. Нам абсолютно необхідні постановники перешкод. Мій батальйон втратив свій останній шифратор два дні тому", — розповів український військовий.

А танкова рота 28-ї бригади заявила, що відчуває брак снарядів і палива.

"Антидронова установка перешкод у нас всього одна на всю роту, що складається з десяти танків Т-64. На кожну пару танків потрібен хоча б один глушник", — каже захисник.

Нагадаємо, 16 травня міністр закордонних справ Данії Ларс Лекке Расмуссен оголосив новий пакет військової допомоги для України. Його загальна сума 750 млн євро.

Також державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив, що Україна отримає додаткові 2 мільярди доларів військового фінансування. До того ж він повідомив, що можливе підписання двосторонньої угоди про безпеку з Україною найближчими тижнями.