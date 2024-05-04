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Украинские военные сбили вражеский самолет в Донецкой области

4 мая 2024 21:38
b104d1a1-7cea-440b-eb19-d8dc997d7e00 - Виктория Полисан
Украинские военные сбили вражеский самолет в Донецкой области
Самолет Су-25. Фото: из открытых источников
b104d1a1-7cea-440b-eb19-d8dc997d7e00 - Виктория Полисан

Украинские военные сбили российский штурмовой самолет Су-25 в Донецкой области. Приблизительная его стоимость составляет 11 миллионов долларов.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении сегодня, 4 мая.

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Владимир Зеленский отметил воинов из 110-й отдельной механизированной бригады за сбитие очередного российского Су-25 в Донецкой области.

"Молодцы, ребята", — сказал он в своем вечернем видео обращении.

Су-25 – это дозвуковой штурмовик советских времен, предназначенный для поддержки сухопутных войск, а также уничтожения объектов.

Такие самолеты содержат авиационные пушки, авиабомбы, неуправляемые ракеты "воздух-земля" и управляемые ракеты "воздух-воздух". Приблизительная стоимость одного Су-25 составляет 11 миллионов долларов.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении подчеркнул неизменность планов проведения Глобального саммита мира, несмотря на вызовы и препятствия. Кроме того, он выразил благодарность за стойкость воинов на фронте и выразил уверенность в укреплении единства всего мирового сообщества.

Владимир Зеленский
война
ВСУ
самолет
обращение

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