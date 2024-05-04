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Українські військові збили ворожий літак в Донецькій області

4 травня 2024 21:38
b104d1a1-7cea-440b-eb19-d8dc997d7e00 - Вікторія Полісан
Українські військові збили ворожий літак в Донецькій області
Літак Су-25. Фото: з відкритих джерел
b104d1a1-7cea-440b-eb19-d8dc997d7e00 - Вікторія Полісан

Українські військові збили російський штурмовий літак Су-25 у Донецькій області. Приблизна його вартість становить 11 мільйонів доларів. 

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні сьогодні, 4 травня. 

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Володимир Зеленський відзначив воїнів зі 110-ї окремої механізованої бригади за збиття чергового російського Су-25 на Донеччині.

"Молодці, хлопці", — сказав він у своєму вечірньому відеозверненні.

Су-25 — це дозвуковий штурмовик радянських часів, призначений для підтримки сухопутних військ, а також знищення об'єктів.

Такі літаки містять авіаційні гармати, авіабомби, некеровані ракети "повітря-земля" та керовані ракети "повітря-повітря". Приблизна вартість одного Су-25 становить 11 мільйонів доларів.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський у вечірньому  зверненні підкреслив незмінність планів проведення Глобального саміту миру, незважаючи на виклики та перешкоди. Крім цього, він висловив вдячність за стійкість воїнів на фронті та висловив впевненість у зміцненні єдності всієї світової спільноти.

Володимир Зеленський
війна
ЗСУ
літак
звернення

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