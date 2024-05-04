Українські військові збили ворожий літак в Донецькій області

Літак Су-25. Фото: з відкритих джерел

Українські військові збили російський штурмовий літак Су-25 у Донецькій області. Приблизна його вартість становить 11 мільйонів доларів.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні сьогодні, 4 травня.

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Володимир Зеленський відзначив воїнів зі 110-ї окремої механізованої бригади за збиття чергового російського Су-25 на Донеччині.

"Молодці, хлопці", — сказав він у своєму вечірньому відеозверненні.



Су-25 — це дозвуковий штурмовик радянських часів, призначений для підтримки сухопутних військ, а також знищення об'єктів.

Такі літаки містять авіаційні гармати, авіабомби, некеровані ракети "повітря-земля" та керовані ракети "повітря-повітря". Приблизна вартість одного Су-25 становить 11 мільйонів доларів.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні підкреслив незмінність планів проведення Глобального саміту миру, незважаючи на виклики та перешкоди. Крім цього, він висловив вдячність за стійкість воїнів на фронті та висловив впевненість у зміцненні єдності всієї світової спільноти.