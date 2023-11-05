Украинские защитники рассказали, как на самом деле в Украине проходит мобилизация

Боец ВСУ Николай Беленко. Фото: radiosvoboda.org

Вопрос мобилизации в Украине набирает обороты. Военнослужащие, находящиеся в строю, стремятся к замене, однако желающих занять их место в рядах перед военными комиссариатами уже не выстраивается. Трое украинских военнослужащих делятся своими уникальными путями к службе в армии в третьем выпуске подкаста "Свои среди своих".

Об этом сообщает Радио Свобода.

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