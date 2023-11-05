Українські захисники розповіли, як насправді в Україні відбувається мобілізація

Боєць ЗСУ Микола Беленко. Фото: radiosvoboda.org

Питання мобілізації в Україні набирає обертів. Військовослужбовці, які перебувають у строю, прагнуть заміни, проте охочих зайняти їхнє місце в лавах перед військовими комісаріатами вже не вишиковується. Троє українських військовослужбовців діляться своїми унікальними шляхами до служби в армії у третьому випуску подкасту "Свої серед своїх".

Про це повідомляє Радіо Свобода.

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