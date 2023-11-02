Украинские защитники уничтожили российский штурмовик Су-25, — Тарнавский

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На Таврическом направлении украинские военные успешно уничтожили российский бронированный штурмовик Су-25. При этом, противник нанес 14 воздушных ударов в этом районе, было 30 боевых столкновений и около 959 артобстрелов.

Об этом сообщил командующий Оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

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Тарнавский про ситуацию на Таврическом направлении

По словам Тарнавского, противник нанес 14 воздушных ударов в этом районе, было 30 боевых стычек и около 959 артобстрелов. Украинские войска успешно удерживают позиции на Авдеевской линии. При этом военный уточнил, что вражеские попытки прорыва в Новокалиново, Авдеевку, Опытное и Первомайское не увенчались успехом.

Какие потери понесли оккупанты

Тарнавский также отметил активность ракетных подразделений и артиллерии, которые выполнили 1 068 огневых задач за последние сутки. При этом потери противника составили 360 человек.

Было уничтожено 40 единиц российской армейской техники: среди них — шесть танков, 11 боевых машин пехоты, семь артиллерийских установок, а также один Су-25 и шесть дронов. Восемь военных автомобилей и одно специализированное средство также были уничтожены.

Параллельно этому, украинские войска активно продолжают наступление в районе Мелитополя.

Напомним, что украинские военные впервые в истории прямым ударом HIMMARS уничтожили российский БпЛА ZALA. Беспилотник используется для наведения "Ланцетов" и разведки.