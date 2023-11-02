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Українські захисники знищили російський штурмовик Су-25, — Тарнавський

2 листопада 2023 18:25
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Українські захисники знищили російський штурмовик Су-25, — Тарнавський
Термінова новина
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

На Таврійському напрямку українські військові успішно знищили російський броньований штурмовик Су-25. При цьому противник завдав 14 повітряних ударів у цьому районі, було 30 бойових зіткнень і близько 959 артобстрілів.

Про це повідомив командувач Оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

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За словами Тарнавського, противник завдав 14 повітряних ударів у цьому районі, було 30 бойових сутичок та близько 959 артобстрілів. Українські війська успішно утримують позиції на Авдіївській лінії. При цьому військовий уточнив, що ворожі спроби прориву до Новокалинового, Авдіївки, Опитного та Первомайського не увінчалися успіхом.

Які втрати зазнали окупанти

Тарнавський також відзначив активність ракетних підрозділів та артилерії, які виконали 1068 вогневих завдань за останню добу. У цьому втрати противника становили 360 людина.

Було знищено 40 одиниць російської армійської техніки: серед них шість танків, 11 бойових машин піхоти, сім артилерійських установок, а також один Су-25 і шість дронів. Вісім військових автомобілів та один спеціалізований засіб також було знищено.

Паралельно до цього, українські війська активно продовжують наступ у районі Мелітополя.

Нагадаємо, що українські військові вперше в історії прямим ударом HIMMARS знищили російський БпЛА ZALA. Безпілотник використовується для наведення "Ланцетів" та розвідки.

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