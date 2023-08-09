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Украинские журналисты сняли, как выглядит лагерь для пленных россиян

9 августа 2023 03:30
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Украинские журналисты сняли, как выглядит лагерь для пленных россиян
Лагерь для пленных россиян. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Украинская армия с начала полномасштабного вторжения России постоянно пополняет обменный фонд. В Украине для них специально были освобождены лагеря, где содержались заключенные.

В одном из таких лагерей побывали корреспонденты издания РБК-Украина.

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Корреспонденты издания рассказывают, что в месте, где находятся пленные россияне, есть церковь, барбершоп, магазин, комната отдыха и столовая.

Военнопленные работают и получают от 10 до 15 гривен за рабочий день. Правда, наличные им на руки не выдают.

В материале видно, что россияне находятся в чистых комнатах. Там стоят нормальные кровати и никто из заключенных не истощен.

"Один из мужчин смотрит испуганно, но не опускает голову и с ним удается завести разговор. Он представляется Кириллом, говорит, что из Тульской области. Он оказался в Украине в конце декабря, служил в терробороне на левобережье Херсонской области, а сдался 1 июля возле Антоновского" моста, потому что "не было вариантов", — рассказывают журналисты об обитателях лагеря.

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Там отмечают, что с военнопленными обращаются, соблюдая Женевскую конвенцию.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение. Он рассказал, что Украина вернула еще 22 защитника, при этом власти страны ищут каждого, кто пропал без вести.

Также мы писали, что 7 августа Украине удалось вернуть из российского плена еще 22 военных. Это бойцы ВСУ, из них два офицера, военнослужащие рядового и сержантского состава.

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