Українські журналісти зафільмували, як виглядає табір для полонених росіян

Табір для полонених росіян. Фото: скриншот

Українська армія з початку повномаштабного вторгнення Росії постійно поповнює обмінний фонд. В Україні для них спеціально звільнили табори, де утримували ув'язнених.

В одному з таких таборів побували кореспонденти видання РБК-Україна.

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Табір для полонених росіян

Кореспонденти видання розповідають, що у місці, де утримуються полонені росіяни, є церква, барбершоп, магазин, кімната відпочинку та їдальня.

Військовополонені там працюють та отримують від 10 до 15 гривень за робочий день. Щоправда, готівку на їм руки не видають.

У матеріалі видно, що росіяни перебувають у чистих кімнатах. Там стоять нормальні ліжка і ніхто з в'язнів не виснажений.

"Один із чоловіків дивиться злякано, але не опускає голову і з ним вдається завести розмову. Він представляється Кирилом, каже, що з Тульської області. Він опинився в Україні наприкінці грудня, служив у теробороні на лівобережжі Херсонської області, а здався 1 липня біля Антонівського мосту, бо "не було варіантів", — розповідають журналісти про мешканців табору.







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Там зазначають, що з військовополоненими поводяться, дотримуючись Женевської конвенції.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський записав нове відеозвернення. Він розповів, що Україна повернула ще 22 захисників, при цьому влада країни шукає кожного, хто зник безвісти.

Також ми писали, що 7 серпня, Україні вдалося повернути з російського полону ще 22 військових. Це бійці ЗСУ, з них два офіцери, військовослужбовці рядового та сержантського складу.