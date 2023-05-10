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Украинский дрон в Бахмуте взял в плен оккупанта

10 мая 2023 16:27
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Украинский дрон в Бахмуте взял в плен оккупанта
Военнослужащий ВСУ с дроном. Фото: Об'єднаний пресцентр Сил оборони таврійського напрямку/Facebook
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что украинский дрон в Бахмуте взял в плен оккупанта. Это произошло, когда солдат заметил дрон и начал демонстрировать своими движениями намерения сдаться.

Об этом сообщил Михаил Федоров.

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В сообщении указывается, что солдаты ударных дронов "Ахиллес" 92 ОМБр имени Кошевого атамана Ивана Сирко взяли в плен российского оккупанта благодаря БпЛА. Противник заметил беспилотники и начал показывать жестами, что хочет сдаться.

Эта ситуация всецело доказывает, что сегодня БпЛА отыгрывают важную роль в войне.

"Благодарю каждого, кто поддерживает Армию дронов через платформу Президента Владимира Зеленского UNITED24", — сказал Федоров.

Напомним, что в российских регионах, расположенных недалеко от границы с Украиной, снова заметили беспилотники. В результате атаки дронов на военный полигон в Воронежской области пострадали полтора десятка военных.

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