Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Український дрон у Бахмуті взяв у полон окупанта arrow

Український дрон у Бахмуті взяв у полон окупанта

10 травня 2023 16:27
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Український дрон у Бахмуті взяв у полон окупанта
Військовослужбовець ЗСУ з дроном. Фото: Об'єднаний пресцентр Сил оборони таврійського напрямку/Facebook
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що український дрон у Бахмуті взяв у полон окупанта. Це сталося, коли солдат помітив дрон і почав демонструвати своїми рухами наміри здатися.

Про це повідомив Михайло Федоров.

Читайте також:

Військовий удар взяв у полон окупанта

У повідомленні зазначається, що солдати ударних дронів "Ахіллес" 92 ОМБр імені Кошового отамана Івана Сірка взяли в полон російського окупанта завдяки БпЛА. Противник помітив безпілотники й почав показувати жестами, що хоче здатися.

Ця ситуація цілком доводить, що сьогодні БпЛА відіграють важливу роль у війні.

"Дякую кожному, хто підтримує Армію дронів через платформу Президента Володимира Зеленського UNITED24", — сказав Федоров.

Нагадаємо, що у російських регіонах, розташованих неподалік кордону з Україною, знову помітили безпілотники. Внаслідок атаки дронів на військовий полігон у Воронезькій області постраждали півтора десятка військових.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

Фонд Вадима Столара здійснив гуманітарну місію на заході України для допомоги ВПО

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB