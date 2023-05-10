Військовослужбовець ЗСУ з дроном. Фото: Об'єднаний пресцентр Сил оборони таврійського напрямку/Facebook

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що український дрон у Бахмуті взяв у полон окупанта. Це сталося, коли солдат помітив дрон і почав демонструвати своїми рухами наміри здатися.

Про це повідомив Михайло Федоров.

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У повідомленні зазначається, що солдати ударних дронів "Ахіллес" 92 ОМБр імені Кошового отамана Івана Сірка взяли в полон російського окупанта завдяки БпЛА. Противник помітив безпілотники й почав показувати жестами, що хоче здатися.

Ця ситуація цілком доводить, що сьогодні БпЛА відіграють важливу роль у війні.

"Дякую кожному, хто підтримує Армію дронів через платформу Президента Володимира Зеленського UNITED24", — сказав Федоров.

Нагадаємо, що у російських регіонах, розташованих неподалік кордону з Україною, знову помітили безпілотники. Внаслідок атаки дронів на військовий полігон у Воронезькій області постраждали півтора десятка військових.