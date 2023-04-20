Украинский ІТшник пытался угнать самолеты в России, а напоролся на уголовное дело дома

Последствия того же обстрела Кропивницкого. Фото: Telegram-канал Андрея Райковича

Украинские энтузиасты попытались выманить у россиян боевые самолеты, но получили уголовное дело за госизмену и превышение власти. Следствием неудачной операции стал обстрел аэродрома в Кропивницком.

Об этом говорится в материале "Украинской правды".

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Попытка обмануть россиян

После разрешения Верховной Рады оплачивать добровольную сдачу российской техники, украинский ІТшник начал целую спецоперацию, пытаясь выманить на территорию Украины российский боевой самолет.

Человек, пользуясь базами данных российских пилотов, провел переговоры с примерно сотней из них. Далее, с помощью заместителя командира воинской части в Силах спецопераций Романа Червинского ИТшник нашел средства на эту операцию и стал договариваться с тремя россиянами, наиболее серьезно настроенными.

В игру вступила ФСБ

Впрочем, впоследствии, рассказали участники этой операции, они заметили, что за российскими пилотами, якобы согласившимися перегнать самолеты на аэродром в Кропивницком, появился след Федеральной службы безопасности РФ.

Во время ряда проверок, в частности телефонных звонков, украинцы выяснили, что против них действительно играет ФСБ — и, отказавшись от попытки угнать самолет, начали выманивать у россиян нужную Украине информацию.

Вместо самолета - ракеты.

В конце концов операция завершилась тем, что один из пилотов Роман Носенко пообещал перегнать самолет на аэродром Канатово под Кропивницким.

Но в тот день, когда это должно было случиться, россияне обстреляли аэродром. Тогда по Канатово попало, по данным официального следствия, которые получило издание, восемь крылатых ракет.

Погиб в результате обстрела один украинский военный, почти два десятка человек получили ранения.

Уголовное дело в Украине

"Украинская правда" выяснила, что после этого было возбуждено уголовное дело по статьям "государственная измена" и "превышение власти".

Причиной возбуждения уголовного дела стал именно обстрел аэродрома Канатово. Эта локация, как утверждают источники издания, не была согласована ни с ГУР, ни с другими военными структурами.

А в результате ракетного удара якобы сгорел склад дронов "Байрактар". Кроме того, участники сделки якобы выдали таким образом россиянам точки размещения украинской ПВО в регионе.

Сам Роман Червинский считает это уголовное преследование политически мотивированным.

Напомним, что Верховная Рада ввела награду за российскую технику еще в апреле прошлого года. Один самолет тогда оценили в 1 млн. долларов США.