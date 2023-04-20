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Український ІТшник намагався викрасти літаки в Росії, а напоровся на кримінальну справу удома

20 квітня 2023 09:53
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Український ІТшник намагався викрасти літаки в Росії, а напоровся на кримінальну справу удома
Наслідки того самого обстрілу Кропивницького. Фото: Telegram-канал Андрія Райковича
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Українські ентузіасти спробували видурити у росіян бойові літаки, але отримали кримінальну справу за держзраду і перевищення влади. Наслідком невдалої операції став обстріл аеродрому у Кропивницькому.

Про це йдеться у матеріалі "Української правди".

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Після дозволу Верховної Ради оплачувати добровільну здачу російської техніки український ІТшник розпочав цілу спецоперацію, намагаючись виманити на територію України російський бойовий літак.

Чоловік, користуючись базами даних російських пілотів, провів переговори із приблизно сотнею з них. Далі, з допомогою заступника командира військової частини в Силах спецоперацій Романа Червінського ІТшник знайшов кошти на цю операцію і почав домовлятися із трьома росіянами, найсерйозніше налаштованішими.

У гру вступила ФСБ

Втім, згодом, розповіли учасники цієї операцїі, вони помітили, що за російськими пілотами, які нібито погодилися перегнати літаки на аеродром у Кропивницькому, з’явився слід Федеральної служби безпеки РФ.

Під час низки перевірок, зокрема, телефонних дзвінків, українці з’ясували, що проти них справді грає ФСБ — і, відмовившись від спроби угнати літак, почали видурювати у росіян потрібну Україні інформацію.

Замість літака — ракети

Зрештою операція завершилася тим, що один із пілотів, Роман Носенко, пообіцяв перегнати літак на аеродром Канатове під Кропивницьким.

Але того дня, коли це мало статися, росіяни обстріляли аеродром. Тоді по Канатовому влучило, за даними офіційного слідства, які отримало видання, вісім крилатих ракет.

Загинув внаслідок обстрілу один український військовий, майже два десятки людей отримали поранення.

Кримінальна справа в Україні

"Українська правда" з’ясувала, що після цього була відкрита кримінальна справа за статтями "державна зрада" і "перевищення влади".

Причиною відкриття кримінальної справи став саме обстріл аеродрому Канатове. Ця локація, як стверджують джерела видання, не була погоджена ні з ГУР, ні з іншими військовими структурами.

А внаслідок ракетного удару нібито згорів склад дронів "Байрактар". Крім того, учасники операції буцімто видали таким чином росіянам точки розміщення українського ППО у регіоні.

Сам Роман Червінський вважає це кримінальне переслідування політично мотивованим.

Нагадаємо, що Верховна Рада запровадила винагороду за російську техніку ще у квітні минулого року. Один літак тоді оцінили у 1 млн доларів США.

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