Украинский военный из окопа поздравил отца с днем рождения: видео

Украинский военный под обстрелами поздравляет отца с днем рождения. Фото: скриншот с видео

Украинский военнослужащий, который находится в одной из самых горячих точек фронта, поздравил своего отца с днем рождения из окопа. В то время россияне обстреливали украинские позиции.

Соответствующее видео появилось в сети.

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Боец поздравляет отца с днем рождения из окопа

Украинский военный в одной из самых горячих точек фронта, близ Бахмута, поздравляет своего отца-волонтера с днем рождения.

В это время враг накрыл позиции бойцы артиллерией и минометами, но это не помешало юноше выполнить свою задачу сыном.

"Папа, поздравляю тебя с днем рождения (взрыв). На этот раз он хорошо ударил. Всего тебе лучшего, море счастья, море позитива", — поздравил отца военный.

Внимание! Видео содержит нецензурную лексику!

Напомним, недавно украинский пограничник на передовой спас птенца, выпавшего из гнезда. Украинские защитники везде остаются людьми и часто помогают попавшим в ловушку животным.