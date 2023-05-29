Український військовий з окопу привітав батька з днем народження: відео
Український військовослужбовець, який перебуває в одній із найгарячіших точок фронту, привітав свого батька з днем народження з окопу. В цей час росіяни обстрілювали українські позиції.
Відповідне відео з'явилося в мережі.
Боєць вітає батька з днем народження з окопу
Український військовий в одній з найгарячіших точок фронту, поблизу Бахмута, вітає свого батька-волонтера з днем народження.
В цей час ворог накрив позиції бійці артилерією і мінометами, але це не завадило юнаку виконати своє завдання як сина.
"Тато, вітаю тебе з днем народження (вибух). Оцей раз він добре лупанув. Всього тобі найкращого, море щастя, море позитиву", — привітав батька військовий.
Увага! Відео містить нецензурну лексику!
Нагадаємо, нещодавно український прикордонник на передовій врятував пташеня, яке випало з гнізда. Українські захисники скрізь залишаються людьми та часто допомагають тваринкам, які потрапили в пастку.