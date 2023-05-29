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Український військовий з окопу привітав батька з днем народження: відео

29 травня 2023 10:21
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Український військовий з окопу привітав батька з днем народження: відео
Український військовий під обстрілами вітає батька з днем народження. Фото: скріншот з відео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Український військовослужбовець, який перебуває в одній із найгарячіших точок фронту, привітав свого батька з днем народження з окопу. В цей час росіяни обстрілювали українські позиції. 

Відповідне відео з'явилося в мережі.

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Боєць вітає батька з днем народження з окопу

Український військовий в одній з найгарячіших точок фронту, поблизу Бахмута, вітає свого батька-волонтера з днем народження.

В цей час ворог накрив позиції бійці артилерією і мінометами, але це не завадило юнаку виконати своє завдання як сина.

"Тато, вітаю тебе з днем народження (вибух). Оцей раз він добре лупанув. Всього тобі найкращого, море щастя, море позитиву", — привітав батька військовий.

Увага! Відео містить нецензурну лексику!

Нагадаємо, нещодавно український прикордонник на передовій врятував пташеня, яке випало з гнізда. Українські захисники скрізь залишаються людьми та часто допомагають тваринкам, які потрапили в пастку.

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