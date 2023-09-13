Украинцы могут получить солидную денежную помощь: как это сделать

Денежные купюры номиналом в 500 и тысячу гривен. Фото: Новини.LIVE

Украинцы, пострадавшие в результате войны, могут получить солидную денежную помощь. Ее сумма может составить до 130 тысяч гривен.

Для украинцев была введена микрогрантовая программа Helvetas Swiss Intercooperation. Об этом сообщает Минреинтеграции.

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В Минреинтеграции отмечают, что эта программа рассчитана на потерявших источник дохода, получили статус ВПЛ или имеют финансовую и социальную уязвимость.

Победители конкурса получат гранты на развитие бизнеса в следующих областях:

Строительные и ремонтные работы; автосервис;

Сфера красоты;

Груминг и ветеринарные услуги;

Заведения быстрого питания;

Швейное дело, ремонт обуви, изготовление ключей;

креативная сфера;

Digital-направления;

Выращивание плодов и овощей;

Розничная торговля в интернете.

Предложения по участию в грантах необходимо предоставить до 17 сентября 2023 года.

Для получения пособия нужно заполнить форму. Вопросы касательно конкурса можно присылать сюда.

Напомним, Кабинет Министров Украины предложил рассмотрение законопроекта, согласно которому предполагается увеличить финансирование из государственного бюджета на сумму, превышающую 300 млрд гривен. Инициатива уже направлена в Парламент для обсуждения.