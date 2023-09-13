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Українці можуть отримати солідну грошову допомогу: як це зробити

13 вересня 2023 01:56
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Українці можуть отримати солідну грошову допомогу: як це зробити
Грошові купюри номіналом 500 та тисячу гривень. Фото: Новини.LIVE
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Українці, які постраждали через війну, можуть отримати солідну грошову допомогу. Її сума може становити до 130 тисяч гривень.

Для українців запровадили мікрогрантову програму Helvetas Swiss Intercooperation. Про це повідомляє Мінреінтеграції.

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 У Мінреінтеграції зазначають, що ця програма розрахована на тих, что втратили джерело доходу, отримали статус ВПО або мають фінансову та соціальну вразливість.  

Переможці конкурсу отримають гранти на розвиток бізнесу у таких галузях:

  • Будівельні та ремонтні роботи, автосервіс;
  • Сфера краси;
  • Грумінг та ветеринарні послуги;
  • Заклади швидкого харчування;
  • Швейна справа, ремонт взуття, виготовлення ключів;
  • Креативна сфера;
  • Digital-напрямки;
  • Вирощування плодів та овочів;
  • Роздрібна та торгівля в інтернеті.

Пропозиції для участі в грантах необхідно надати до 17 вересня 2023 року.

Для отримання допомоги потрібно заповнити форму. Запитання щодо конкурсу можна надсилати сюди.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України запропонував розгляд законопроєкту, згідно з яким передбачається збільшити фінансування з державного бюджету на суму, що перевищує 300 млрд гривень. Ініціатива вже направлена до Парламенту для обговорення.

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