Украинцы выбрали лучшую военную марку

Украинцы выбрали лучшую военную марку 2022 года. Ею стала "Русский военный корабль, іді…"

Об этом сообщает пресс-служба Укрпочты.

За эту марку проголосовали около 198 тысяч украинцев. Из них – более 192 тысяч в "Действии" и 5135 в соцсетях Укрпочты.

Военная марка

"Напомним, почтовая марка "Русский военный корабль, иди…!", которую смело можем называть легендарной, – первая марка Укрпочты, введенная в обращение 12 апреля 2022 года в условиях военного положения", – отметили в Укрпочте.

Посыл для этой марки сформировал пограничник с острова Змеиный, который решительно сопротивлялся предложениям оккупантов сдаться.

Второе место занял почтовый блок – "Свободные. Несокрушимые. Непобедимые" к годовщине независимости. Он набрал более 123 тысяч голосов.

Третье место – почтовая марка "Добрый вечер, мы из Украины", приуроченная ко Дню Украинской Государственности. На ней изображен украинский трактор, тянущий танк оккупанта.

Голосование было открыто 13 февраля. За это время к нему присоединилось около 650 тысяч граждан. Всего в конкурсе участвовало 10 почтовых марок на военную тематику, выпущенных в 2022 году.

Известно, что недавно Укрпочта выпустила новую марку, посвященную коммунальщикам, восстанавливающим критическую инфраструктуру после ракетных атак россиян. Название марки — "Воїни світла. Воїни добра".

Напомним, ранее Михаил Федоров рассказывал, будут ли украинцам присылать повестки через "Дію". По словам министра цифровой трансформации, ведомство не планирует вводить в "Дії" сервисы, чтобы отправлять повестки.

Сейчас Минцифра и Минобороны активно прорабатывают цифровое удостоверение ветерана и возможность получать онлайн-сервисы для ветеранов.