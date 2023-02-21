Украинцы выбрали лучшую военную марку 2022 года
Украинцы выбрали лучшую военную марку 2022 года. Ею стала "Русский военный корабль, іді…"
Об этом сообщает пресс-служба Укрпочты.
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За эту марку проголосовали около 198 тысяч украинцев. Из них – более 192 тысяч в "Действии" и 5135 в соцсетях Укрпочты.
Военная марка
"Напомним, почтовая марка "Русский военный корабль, иди…!", которую смело можем называть легендарной, – первая марка Укрпочты, введенная в обращение 12 апреля 2022 года в условиях военного положения", – отметили в Укрпочте.
Посыл для этой марки сформировал пограничник с острова Змеиный, который решительно сопротивлялся предложениям оккупантов сдаться.
Второе место занял почтовый блок – "Свободные. Несокрушимые. Непобедимые" к годовщине независимости. Он набрал более 123 тысяч голосов.
Третье место – почтовая марка "Добрый вечер, мы из Украины", приуроченная ко Дню Украинской Государственности. На ней изображен украинский трактор, тянущий танк оккупанта.
Голосование было открыто 13 февраля. За это время к нему присоединилось около 650 тысяч граждан. Всего в конкурсе участвовало 10 почтовых марок на военную тематику, выпущенных в 2022 году.
Известно, что недавно Укрпочта выпустила новую марку, посвященную коммунальщикам, восстанавливающим критическую инфраструктуру после ракетных атак россиян. Название марки — "Воїни світла. Воїни добра".
Напомним, ранее Михаил Федоров рассказывал, будут ли украинцам присылать повестки через "Дію". По словам министра цифровой трансформации, ведомство не планирует вводить в "Дії" сервисы, чтобы отправлять повестки.
Сейчас Минцифра и Минобороны активно прорабатывают цифровое удостоверение ветерана и возможность получать онлайн-сервисы для ветеранов.