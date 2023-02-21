Українці обрали найкращу військову марку 2022 року
Українці обрали найкращу військову марку 2022 року. Нею стала "Російський військовий корабель, іді…"
Про це повідомляє пресслужба Укрпошти.
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За цю марку проголосували близько 198 тисяч українців. З них — понад 192 тисячі в "Дії" та 5135 у соцмережах Укрпошти.
Військова марка
"Нагадаємо, поштова марка "Російський військовий корабель, йди…!", яку сміливо можемо називати легендарною — перша марка Укрпошти, введена в обіг 12 квітня 2022 року в умовах військового стану", — зазначили в Укрпошті.
Посилання для цієї марки сформував прикордонник з острова Зміїний, який рішуче чинив опір пропозиціям окупантів здатися.
Друге місце посів поштовий блок — "Вільні. Незламні. Непереможні" до роковин незалежності. Він набрав понад 123 тисячі голосів.
Третє місце — поштова марка "Доброго вечора, ми з України", приурочена до Дня Української Державності. На ній зображено український трактор, який тягне танк окупанта.
Голосування відкрили 13 лютого. За цей час до нього приєднались близько 650 тисяч громадян. Загалом в конкурсі брали участь 10 поштових марок на воєнну тематику, випущених у 2022 році.
Відомо, що нещодавно Укрпошта випустила нову марку, присвячену комунальникам, які відновлюють критичну інфраструктуру після ракетних атак росіян. Назва марки — "Воїни світла. Воїни добра".
Нагадаємо, раніше Михайло Федоров розповідав, чи надсилатимуть українцям повістки через "Дію". За словами міністра цифрової трансформації, відомство не планує вводити в "Дії" сервіси, щоб надсилати повістки.
Наразі Мінцифра та Міноборони активно опрацьовують цифрове посвідчення ветерана та можливість отримувати онлайн-сервіси для ветеранів.