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Українці обрали найкращу військову марку 2022 року

21 лютого 2023 13:25
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Українці обрали найкращу військову марку 2022 року
Українці обрали найкращу військову марку
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Українці обрали найкращу військову марку 2022 року. Нею стала "Російський військовий корабель, іді…"

Про це повідомляє пресслужба Укрпошти.

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За цю марку проголосували близько 198 тисяч українців. З них — понад 192 тисячі в "Дії" та 5135 у соцмережах Укрпошти.

Військова марка

"Нагадаємо, поштова марка "Російський військовий корабель, йди…!", яку сміливо можемо називати легендарною перша марка Укрпошти, введена в обіг 12 квітня 2022 року в умовах військового стану", зазначили в Укрпошті.

Посилання для цієї марки сформував прикордонник з острова Зміїний, який рішуче чинив опір пропозиціям окупантів здатися.

Друге місце посів поштовий блок — "Вільні. Незламні. Непереможні" до роковин незалежності. Він набрав понад 123 тисячі голосів.

Третє місце  поштова марка "Доброго вечора, ми з України", приурочена до Дня Української Державності. На ній зображено український трактор, який тягне танк окупанта.

Голосування відкрили 13 лютого. За цей час до нього приєднались близько 650 тисяч громадян. Загалом в конкурсі брали участь 10 поштових марок на воєнну тематику, випущених у 2022 році.

Відомо, що нещодавно Укрпошта випустила нову марку, присвячену комунальникам, які відновлюють критичну інфраструктуру після ракетних атак росіян. Назва марки "Воїни світла. Воїни добра".

Нагадаємо, раніше Михайло Федоров розповідав, чи надсилатимуть українцям повістки через "Дію". За словами міністра цифрової трансформації, відомство не планує вводити в "Дії" сервіси, щоб надсилати повістки.

Наразі Мінцифра та Міноборони активно опрацьовують цифрове посвідчення ветерана та можливість отримувати онлайн-сервіси для ветеранів.

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