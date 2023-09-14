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Украинцы уезжают из Польши, но не домой: куда именно

14 сентября 2023 01:33
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Украинцы уезжают из Польши, но не домой: куда именно
Украинские беженцы на вокзале. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Украине второй год продолжается полномасштабная война. Большинство украинцев ищут безопасное убежище за рубежом. Немало уехало в Польшу, Чехию, Германию. Впрочем, за последние полгода более 300 тысяч украинцев переехали из Польши в другие европейские страны.

Новини.LIVE разбирались, почему украинцы уезжают из Польши и куда направляются.

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По последним данным Евростата, с августа прошлого года количество зарегистрированных беженцев в Польше сократилось на 350 тысяч, а в Германии выросло. Сейчас там уже называют цифру в 410 тысяч человек. Стоит отметить, что только 150 тысяч человек переехали из Польши в Германию.

Эксперты отмечают, что обе страны оказывают временную защиту, оплачивают социальную помощь, помогают найти жилье и работу, организуют языковые курсы.

Также отмечается, что более половины украинцев (52%) решили переехать из Польши в Германию в течение трех месяцев после пребывания в Польше. Каждый третий респондент (32%) провел в Польше от 4 до 6 месяцев.

Следующим важным фактором стал материальный вопрос. Сообщается, что в Германии значительно выше социальные выплаты (42%), есть возможность накапливать средства (38%) и предложения по работе с более высоким уровнем заработка (27%).

Напомним, по данным МВД ФРГ, по состоянию на начало августа 2023 года в Германии находились более 184 тыс. украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

В будущем мужчинам нужно будет возвращаться в Украину или подавать прошение о предоставлении убежища. Опыт 2015-2016 годов свидетельствует, что положительный ответ на просьбу о предоставлении убежища в Германии уклонистам от военной службы получить будет очень сложно.

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