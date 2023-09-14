Українці виїжджають з Польщі, але не додому: куди саме

Українські біженці на вокзалі. Фото: Google

В Україні другий рік поспіль триває повномасштабна війна. Більшість українців шукають безпечний прихисток за кордоном. Чимало виїхало до Польщі, Чехії, Німеччини. Втім, за останні пів року понад 300 тисяч українців переїхали з Польщі до інших європейських країн.

Новини.LIVE розбиралися, чому українці виїжджають з Польщі та куди прямують.

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Прихисток за кордоном

За останніми даними Євростату, з серпня минулого року кількість зареєстрованих біженців у Польщі скоротилася на 350 тисяч, а в Німеччині зросла. Зараз там уже називають цифру у 410 тисяч осіб. Варто зазначити, що лише 150 тисяч людей переїхали з Польщі до Німеччини.

Експерти зазначають, що обидві країни надають тимчасовий захист, сплачують соціальну допомогу, допомагають знайти житло та роботу, організовують мовні курси.

Також зазначається, що більше половини українців (52%) вирішили переїхати з Польщі до Німеччини протягом 3 місяців після перебування в Польщі. Кожен третій респондент (32%) провів у Польщі від 4 до 6 місяців.

Наступним важливим чинником стало матеріальне питання. Повідомляється, що у Німеччині значно вищі соціальні виплати (42%), є можливість накопичувати кошти (38%) та пропозиції щодо роботи з вищим рівнем заробітку (27%).

Нагадаємо, за даними МВС ФРН, станом на початок серпня 2023 року в Німеччині перебувало понад 184 тис. українських чоловіків віком від 18 до 60 років.

У майбутньому чоловікам потрібно буде повертатися в Україну або подавати прохання про надання притулку. Досвід 2015-2016 років свідчить, що позитивну відповідь на прохання про надання притулку в Німеччині українським ухилянтам від військової служби отримати буде дуже складно.