Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Война arrow Украинцы устроили флешмоб на оккупированных территориях: использовали русские рубли arrow

Украинцы устроили флешмоб на оккупированных территориях: использовали русские рубли

13 апреля 2023 05:35
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Украинцы устроили флешмоб на оккупированных территориях: использовали русские рубли
Украинцы устроили флешмоб на оккупированных территориях. Фото: sprotyv.mod.gov.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Украинцы, живущие на захваченных Россией территориях, продолжают сопротивляться оккупантам. Активисты общественного движения сопротивления оккупации "Желтая лента" проводят флешмоб на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Читайте также:

Что известно

В рамках акции украинцы наносили на рубли патриотические надписи и символику, чтобы напомнить оккупантам, что их присутствие является временным и неприемлемым для Украины.

Отмечается также, что акция прошла во временно оккупированных Мелитополе, Симферополе, Севастополе, Донецке и Луганске.

В рамках акции украинцы наносили надписи на российские рубли. Фото: sprotyv.mod.gov.ua
Акцию на оккупированных территориях провела Желтая лента. Фото: sprotyv.mod.gov.ua
Флэшмоб проходил с использованием российских рублей. Фото: sprotyv.mod.gov.ua

Напомним, что российские захватчики продолжают принудительную паспортизацию населения на временно оккупированной территории Запорожской области. Теперь для получения российского паспорта жителям оккупированных территорий нужно сдать оригинал паспорта гражданина Украины.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB