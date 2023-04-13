Украинцы устроили флешмоб на оккупированных территориях: использовали русские рубли
Украинцы, живущие на захваченных Россией территориях, продолжают сопротивляться оккупантам. Активисты общественного движения сопротивления оккупации "Желтая лента" проводят флешмоб на временно оккупированных территориях.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Что известно
В рамках акции украинцы наносили на рубли патриотические надписи и символику, чтобы напомнить оккупантам, что их присутствие является временным и неприемлемым для Украины.
Отмечается также, что акция прошла во временно оккупированных Мелитополе, Симферополе, Севастополе, Донецке и Луганске.
Напомним, что российские захватчики продолжают принудительную паспортизацию населения на временно оккупированной территории Запорожской области. Теперь для получения российского паспорта жителям оккупированных территорий нужно сдать оригинал паспорта гражданина Украины.