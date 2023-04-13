Украинцы устроили флешмоб на оккупированных территориях: использовали русские рубли

Украинцы устроили флешмоб на оккупированных территориях. Фото: sprotyv.mod.gov.ua

Украинцы, живущие на захваченных Россией территориях, продолжают сопротивляться оккупантам. Активисты общественного движения сопротивления оккупации "Желтая лента" проводят флешмоб на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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Что известно

В рамках акции украинцы наносили на рубли патриотические надписи и символику, чтобы напомнить оккупантам, что их присутствие является временным и неприемлемым для Украины.

Отмечается также, что акция прошла во временно оккупированных Мелитополе, Симферополе, Севастополе, Донецке и Луганске.

В рамках акции украинцы наносили надписи на российские рубли. Фото: sprotyv.mod.gov.ua

Акцию на оккупированных территориях провела Желтая лента. Фото: sprotyv.mod.gov.ua

Флэшмоб проходил с использованием российских рублей. Фото: sprotyv.mod.gov.ua

Напомним, что российские захватчики продолжают принудительную паспортизацию населения на временно оккупированной территории Запорожской области. Теперь для получения российского паспорта жителям оккупированных территорий нужно сдать оригинал паспорта гражданина Украины.