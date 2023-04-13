Українці влаштували флешмоб на окупованих територіях: використали російські рублі

Українці влаштували флешмоб на окупованих територіях. Фото: sprotyv.mod.gov.ua

Українці, що живуть на загарбаних Росією територіях, продовжують чинити спротив окупантам. Активісти громадського руху спротиву окупації "Жовта стрічка" проводять флешмоб на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Що відомо

У межах акції українці наносили на рублі патріотичні написи та символіку, щоб нагадати окупантам, що їхня присутність є тимчасовою та неприйнятною для України.

Зазначається також, що акція відбулася в тимчасово окупованих Мелітополі, Сімферополі, Севастополі, Донецьку та Луганську.

У межах акції українці наносили написи на російські рублі. Фото: sprotyv.mod.gov.ua

Акцію на окупованих територіях провела "Жовта стрічка". Фото: sprotyv.mod.gov.ua

Флешмоб проходив з використанням російських рублів. Фото: sprotyv.mod.gov.ua

Нагадаємо, що російські загарбники продовжують примусову паспортизацію населення на тимчасово окупованій території Запорізької області. Тепер для отримання російського паспорта жителям окупованих територій необхідно здати оригінал паспорта громадянина України.