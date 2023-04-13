Українці влаштували флешмоб на окупованих територіях: використали російські рублі
Українці, що живуть на загарбаних Росією територіях, продовжують чинити спротив окупантам. Активісти громадського руху спротиву окупації "Жовта стрічка" проводять флешмоб на тимчасово окупованих територіях.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Що відомо
У межах акції українці наносили на рублі патріотичні написи та символіку, щоб нагадати окупантам, що їхня присутність є тимчасовою та неприйнятною для України.
Зазначається також, що акція відбулася в тимчасово окупованих Мелітополі, Сімферополі, Севастополі, Донецьку та Луганську.
Нагадаємо, що російські загарбники продовжують примусову паспортизацію населення на тимчасово окупованій території Запорізької області. Тепер для отримання російського паспорта жителям окупованих територій необхідно здати оригінал паспорта громадянина України.