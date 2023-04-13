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Українці влаштували флешмоб на окупованих територіях: використали російські рублі

13 квітня 2023 05:35
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Українці влаштували флешмоб на окупованих територіях: використали російські рублі
Українці влаштували флешмоб на окупованих територіях. Фото: sprotyv.mod.gov.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Українці, що живуть на загарбаних Росією територіях, продовжують чинити спротив окупантам. Активісти громадського руху спротиву окупації "Жовта стрічка" проводять флешмоб на тимчасово окупованих територіях. 

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Що відомо

У межах акції українці наносили на рублі патріотичні написи та символіку, щоб нагадати окупантам, що їхня присутність є тимчасовою та неприйнятною для України.

Зазначається також, що акція відбулася в тимчасово окупованих Мелітополі, Сімферополі, Севастополі, Донецьку та Луганську.

У межах акції українці наносили написи на російські рублі. Фото: sprotyv.mod.gov.ua
Акцію на окупованих територіях провела "Жовта стрічка". Фото: sprotyv.mod.gov.ua
Флешмоб проходив з використанням російських рублів. Фото: sprotyv.mod.gov.ua

Нагадаємо, що російські загарбники продовжують примусову паспортизацію населення на тимчасово окупованій території Запорізької області. Тепер для отримання російського паспорта жителям окупованих територій необхідно здати оригінал паспорта громадянина України. 

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