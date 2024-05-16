Украинцы за границей стали реже интересоваться новостями родины

Украинские беженцы в Польше. Фото иллюстративное: unsplash.com

Около трети украинцев, живущих в Германии, Польше и Чехии, не интересуются новостями из Украины. 56% украинских беженцев следят за событиями на родине.

Данные опроса обнародовал Киевский международный институт социологии (КМИС).

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Онлайн-опрос проводился 20-26 апреля этого года, сообщают в КМИС. Участие в нем приняли более 800 украинцев, выехавших из Украины после начала полномасштабного вторжения России.

"Как можно видеть ниже на графике, 56% респондентов ответили, что получают информацию об Украине. Среди остальных 11% ответили "затрудняюсь ответить" (что, в частности, является формой уклонения от социально неодобряемого поведения), а 34% прямо ответили, что не интересуются информацией об Украине", — написано на сайте КМИС.

Скриншот из kiis.com.ua

В комментарии к опросу заместитель директора Киевского международного института социологии Антон Грушецкий отметил: "Результаты опроса, приведенного в этом пресс-релизе, показывают, что значительная часть украинских беженцев теряют (или уже потеряли) связь с Украиной. К сожалению, это было абсолютно ожидаемо, и в любом случае мы потеряли бы часть граждан. Однако открытым остается вопрос, какую же часть граждан можно будет вернуть и что есть смысл для этого делать».

Напомним, по словам народного депутата Георгия Мазурашу, для того чтобы вернуть всех беженцев из-за границы, следует отменить какие-либо ограничения на выезд.

Также мы сообщали, сколько беженцев могут вернуться обратно в Украину.