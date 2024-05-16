Українці за кордоном стали рідше цікавитися новинами батьківщини

Українські біженці у Польщі. Фото ілюстративне: unsplash.com

Майже третина українців, які живуть у Німеччині, Польщі та Чехії, не цікавляться новинами з України. Натомість 56% українських біженців слідкують за подіями на батьківщині.

Дані відповідного опитування оприлюднив Київський міжнародний інститут соціології (КМІС).

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Онлайн-опитування проводилось 20-26 квітня цього року, повідомляють у КМІС. Участь у ньому взяли понад 800 українців, які виїхали з України після початку повномасштабного вторгнення Росії.

"Як можна бачити нижче на графіку, 56% респондентів відповіли, що отримують інформацію про Україну. Серед решти 11% відповіли "важко відповісти" (що, зокрема, є формою ухилення від соціально несхвалюваної поведінки), а 34% прямо відповіли, що не цікавляться інформацією про Україну", — написано на сайті КМІС.

Скриншот з kiis.com.ua

У коментарі до опитування заступник директора Київського міжнародного інституту соціології Антон Грушецький зазначив: "Результати опитування, наведеного у цьому пресрелізі, показують, що значна частина українських біженців втрачають (або вже втратили) зв’язок з Україною. На жаль, це було абсолютно очікувано, і в будь-якому випадку ми би втратили частину громадян. Проте відкритим лишається питання, яку ж частину громадян можна буде повернути і що є сенс для цього робити".

Нагадаємо, за словами народного депутата Георгія Мазурашу, для того, аби повернути усіх біженців з-за кордону, слід скасувати будь-які обмеження на виїзд.

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