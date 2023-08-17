Украинцы за три дня закрыли сбор на 10 тысяч дронов-камикадзе для ВСУ
Благотворительный фонд "Повернись живим", monobank и United24, сегодня, 17 августа, закрыли совместный сбор на дроны-камикадзе в рамках Операции "Єдність". Деньги начали собирать 14 августа.
Об этом сообщил фонд "Повернись живим".
Единство украинцев
"Ровно трое суток. И более 235 миллионов гривен на 10 000 дронов-камикадзе собрали мы в рамках Операции "Єдність" с United24, Monobank и тысячами неравнодушных! Спасибо всем, кто поддержал инициативу. Когда мы плюс — у врага минус!", — говорится в сообщении.
Сколько дронов планируется закупить
За эти средства планируется приобрести десять тысяч дронов-камикадзе, а именно:
- 178 млн на FPV-дроны,
- 57 млн на боеприпасы.
Кроме того, присоединившиеся к сбору будут иметь возможность получить подарок — карточку monobank с уникальным дизайном, трофейный артефакт или ужин с амбассадорами UNITED24 .
Напомним, ранее благотворительному фонду "Повернись живим" удалось передать подразделению ГУР МО Украины беспилотный авиакомплекс "Валькирия". Его цена — 2 789 200 гривен.