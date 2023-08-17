Українці за три дні закрили збір на 10 тисяч дронів-камікадзе для ЗСУ

Український військовий тримає дрон. Фото: Генштаб ЗСУ

Благодійний фонд "Повернись живим", monobank та United24, сьогодні, 17 серпня, закрили спільний збір на дрони-камікадзе в межах Операції "Єдність". Гроші почали збирати 14 серпня.

Про це повідомив фонд "Повернись живим".

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"Рівно три доби. І понад 235 мільйонів гривень на 10 000 дронів-камікадзе зібрали ми у рамках Операції "Єдність" з United24, Monobank і тисячами небайдужих! Дякуємо всім, хто підтримав ініціативу. Коли ми плюс — у ворога мінус!", — йдеться у повідомленні.

Скільки дронів планується закупити

За ці кошти планується придбати десять тисяч дронів-камікадзе, а саме:

178 млн на FPV-дрони,

57 млн на боєприпаси.

Крім того, ті, хто долучився до збору, матимуть можливість отримати подарунок — картку monobank з унікальним дизайном, трофейний артефакт або вечерю з амбасадорами UNITED24.

Нагадаємо, раніше благодійному фонду "Повернись живим" вдалося передати підрозділу ГУР МО України безпілотний авіакомплекс "Валькірія". Його ціна — 2 789 200 гривень.