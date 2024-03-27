Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Украинцев предупредили об опасности — призвали не игнорировать тревогу и прятаться в укрытие arrow

Украинцев предупредили об опасности — призвали не игнорировать тревогу и прятаться в укрытие

27 марта 2024 10:37
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Украинцев предупредили об опасности — призвали не игнорировать тревогу и прятаться в укрытие
Женщина выходит из укрытия. Иллюстративное фото: Новини.LIVE
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Заместитель министра по стратегическим отраслям промышленности Украины Тимур Ткаченко предупредил граждан об опасности в среду, 27 марта. Чиновник призвал обеспечить круглосуточный и беспрепятственный доступ к укрытиям.

Об этом замминистра сообщил в Telegram.

Читайте также:

Предупреждение об опасности 27 марта от Минстратегпрома

Ткаченко призвал украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги в среду. Замминистра предупредил о возможных угрозах со стороны России. Чиновник обратился к балансодержателям и владельцам укрытий и отметил важность беспрепятственного доступа к убежищам.

"Сегодня не игнорируем тревогу. Всем балансодержателям и владельцам укрытий необходимо обеспечить круглосуточный и беспрепятственный доступ к ним", — отметил Ткаченко.

Скриншот сообщения Ткаченко
Скриншот сообщения Ткаченко

Напомним, 25 марта в Киеве произошел очередной скандал с укрытием. Во время ракетной атаки РФ и воздушной тревоги женщину не впустили в бомбоубежище элитной гостиницы Raddison Blu Hotel.

Также мы писали, что в Одессе местные жители не смогли попасть в новоустановленное укрытие в центре города во время российской атаки.

война
Украина
обстрелы
Минстратегпром
опасность
укрытия
Россия
атака

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

18 марта 2024
Новость с видео

22:53 У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом