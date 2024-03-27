Украинцев предупредили об опасности — призвали не игнорировать тревогу и прятаться в укрытие

Женщина выходит из укрытия. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Заместитель министра по стратегическим отраслям промышленности Украины Тимур Ткаченко предупредил граждан об опасности в среду, 27 марта. Чиновник призвал обеспечить круглосуточный и беспрепятственный доступ к укрытиям.

Об этом замминистра сообщил в Telegram.

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Ткаченко призвал украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги в среду. Замминистра предупредил о возможных угрозах со стороны России. Чиновник обратился к балансодержателям и владельцам укрытий и отметил важность беспрепятственного доступа к убежищам.

"Сегодня не игнорируем тревогу. Всем балансодержателям и владельцам укрытий необходимо обеспечить круглосуточный и беспрепятственный доступ к ним", — отметил Ткаченко.

Скриншот сообщения Ткаченко

Напомним, 25 марта в Киеве произошел очередной скандал с укрытием. Во время ракетной атаки РФ и воздушной тревоги женщину не впустили в бомбоубежище элитной гостиницы Raddison Blu Hotel.

Также мы писали, что в Одессе местные жители не смогли попасть в новоустановленное укрытие в центре города во время российской атаки.