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Українців попередили про небезпеку — закликали не ігнорувати тривогу і ховатись в укриття

27 березня 2024 10:37
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Українців попередили про небезпеку — закликали не ігнорувати тривогу і ховатись в укриття
Жінка виходить з укриття. Ілюстративне фото: Новини.LIVE
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Тимур Ткаченко попередив громадян про небезпеку в середу, 27 березня. Посадовець закликав забезпечити цілодобовий та безперешкодний доступ до укриттів.

Про це заступник міністра повідомив у Telegram.

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Ткаченко закликав українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги в середу. Заступник міністра попередив про можливі загрози з боку Росії. Посадовець звернувся до балансоутримувачів та власників укриттів і наголосив на важливості безперешкодного доступу до укриттів.

"Сьогодні не ігноруємо тривогу. Всім балансоутримувачам та власникам укриттів необхідно забезпечити цілодобовий та безперешкодний доступ до них", — зауважив Ткаченко.

Скриншот допису Ткаченка
Скриншот допису Ткаченка

Нагадаємо, 25 березня у Києві стався черговий скандал з укриттям. Під час ракетної атаки РФ та повітряної тривоги жінку не впустили в бомбосховище елітного готелю Raddison Blu Hotel.

Також ми писали, що в Одесі місцеві жителі не змогли потрапити до нововстановленого укриття в центрі міста під час російської атаки.

війна
Україна
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Мінстратегпром
небезпека
укриття
Росія
атака

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