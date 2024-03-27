Українців попередили про небезпеку — закликали не ігнорувати тривогу і ховатись в укриття

Жінка виходить з укриття. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Тимур Ткаченко попередив громадян про небезпеку в середу, 27 березня. Посадовець закликав забезпечити цілодобовий та безперешкодний доступ до укриттів.

Про це заступник міністра повідомив у Telegram.

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Ткаченко закликав українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги в середу. Заступник міністра попередив про можливі загрози з боку Росії. Посадовець звернувся до балансоутримувачів та власників укриттів і наголосив на важливості безперешкодного доступу до укриттів.

"Сьогодні не ігноруємо тривогу. Всім балансоутримувачам та власникам укриттів необхідно забезпечити цілодобовий та безперешкодний доступ до них", — зауважив Ткаченко.

Скриншот допису Ткаченка

Нагадаємо, 25 березня у Києві стався черговий скандал з укриттям. Під час ракетної атаки РФ та повітряної тривоги жінку не впустили в бомбосховище елітного готелю Raddison Blu Hotel.

Також ми писали, що в Одесі місцеві жителі не змогли потрапити до нововстановленого укриття в центрі міста під час російської атаки.