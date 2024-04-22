К чему может привести распространение персональных данных военнопленных - предостерег омбудсман

Украинцев призвали не озвучивать данные военнопленных на митингах и в соцсетях
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец предостерег украинцев от распространения персональных данных военнопленных. В первую очередь это касается митингов и соцсетей.
Об этом пишут на Facebook-странице Офис Омбудсмана Украины.
Какие данные нельзя разглашать
Персональные данные военнопленных и гражданских, незаконно удерживаемых Россией, не желательно распространять и объявлять на митингах и в соцсетях.
"На мирных митингах и в социальных сетях следует тщательно заботиться о том, чтобы враг не узнал персональные данные, — фамилии, имена, звания, позывной, номер бригады, части, место дислокации, фото и т.д.", — сообщил Дмитрий Лубинец.
Почему лучше не распространять информацию
Российские спецслужбы и мошенники активно ищут такую информацию ради наживы, чтобы ухудшить условия содержания военнопленных.
"Кроме активных действий мошенников, которые ради наживы выманивают деньги у семей, ожидающих из плена и незаконного содержания своих родных, такой информацией активно интересуются и российские спецслужбы. Информация им еще необходима для того, чтобы и так невыносимые условия наших Защитников и Защитниц превратить в еще хуже. Моральное унижение или устрашение при условии знания персональных данных военнопленного или гражданского заложника может нанести еще больший вред, чем физическое влияние", — добавил Лубинец.
Напомним, по данным Национальной полиции Украины, на конец марта в Украине пропавшими без вести более 50 тысяч человек. Эта цифра в четыре раза превышает показатели до начала полномасштабного вторжения России, когда пропавшими без вести считались около 12 тысяч человек.
Также министерство энергетики призвало украинцев не распространять в социальных сетях информацию о последствиях российских попаданий.
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