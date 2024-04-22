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Українців закликали не озвучувати дані військовополонених на мітингах та у соцмережах

22 квітня 2024 17:54
- Валерія Барановська
До чого може призвести розповсюдження персональних даних військовополонених - застеріг омбудсман
Мітинг у підтримку "Азову". Фото: Новини.LIVE
- Валерія Барановська

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець застеріг українців від поширення персональних даних війсковополонених. У першу чергу це стосується мітингів і соцмереж.

Про це пишуть на Facebook-сторінці Офіс Омбудсмана України.

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Які дані не можна розголошувати

Персональні дані військовополонених і цивільних, яких незаконно утримує Росія, не бажано розповсюджувати і оголошувати на мітингах та у соцмережах.

"На мирних мітингах та у соціальних мережах варто ретельно дбати про те, аби ворог не довідався персональні дані, – прізвища, імена, звання, позивний,  номер бригади, частини, місце дислокації, фото тощо", — повідомив Дмитро Лубінець.

Чому краще не поширювати інформацію

Російські спецслужби і шахраї активно шукають таку інформацію заради наживи, аби щоб погіршити умови утримання військовополонених.

"Окрім активних дій шахраїв, які заради наживи виманюють гроші в родин, які чекають з полону та незаконного утримання своїх рідних, такою інформацією активно цікавляться і російські спецслужби. Вона їм необхідна для того, аби й так нестерпні умови наших Захисників та Захисниць перетворити на ще гірші. Моральне приниження чи залякування за умов знання персональних даних військовополоненого чи цивільного заручника може спричинити ще більшу шкоду, ніж фізичний вплив", — додав Лубінець.

Нагадаємо, за даними Національної поліції України, на кінець березня в Україні зниклими безвісти є понад 50 тисяч людей. Ця цифра у чотири рази перевищує показники до початку повномасштабного вторгнення Росії, коли зниклими безвісти вважалися близько 12 тисяч осіб.

Також міністерство енергетики закликало українців не поширювати у соціальних мережах інформацію про наслідки російських влучань.

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