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"Укргидроэнерго" уже готовит проект временной Каховской дамбы

26 июня 2023 14:15
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
"Укргидроэнерго" уже готовит проект временной Каховской дамбы
Последствия взрыва Каховской ГЭС в Херсонской области. Фото: Reuters/Ivan Antypenko
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Проект временной дамбы на месте уничтоженной россиянами Каховской ГЭС уже готовится в "Укргидроэнерго". Реализация этого проекта начнется сразу же после деоккупации региона.

Об этом сообщил официальный информационный канал Штаба по ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС российскими террористами.

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Подготовка проекта

Генеральный директор компании "Укргидроэнерго" Игорь Сирота рассказал о том, что уже ведется работа по восстановлению плотины Каховской ГЭС.

Именно сейчас компания разрабатывает проект временной дамбы.

Она будет сооружена после деоккупации территории на нижнем и верхнем бьефе подорванной россиянами гидроэлектростанции.

Реализация проекта временной плотины начнется сразу же после освобождения Херсонской области от российских захватчиков.

"Укргидроэнерго" о проекте временной Каховской дамбы
"Укргидроэнерго" о проекте временной Каховской дамбы

Переговоры с США

Кроме того, "Укргидроэнерго" провело переговоры с посольством США в Украине.

Предметом переговоров стали потребности компании в контексте предстоящего восстановления Каховской ГЭС и ликвидации последствий взрыва станции.

"Также с проектным институтом отрабатываем варианты обеспечения функционирования ДнепроГЭСа в Запорожье — без ограничений и на полную мощность", — подчеркнул Игорь Сирота.

Напомним, в ночь на 6 июня российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонской области.

В результате подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС была полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит.

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