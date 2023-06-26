"Укргидроэнерго" уже готовит проект временной Каховской дамбы
Проект временной дамбы на месте уничтоженной россиянами Каховской ГЭС уже готовится в "Укргидроэнерго". Реализация этого проекта начнется сразу же после деоккупации региона.
Об этом сообщил официальный информационный канал Штаба по ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС российскими террористами.
Подготовка проекта
Генеральный директор компании "Укргидроэнерго" Игорь Сирота рассказал о том, что уже ведется работа по восстановлению плотины Каховской ГЭС.
Именно сейчас компания разрабатывает проект временной дамбы.
Она будет сооружена после деоккупации территории на нижнем и верхнем бьефе подорванной россиянами гидроэлектростанции.
Реализация проекта временной плотины начнется сразу же после освобождения Херсонской области от российских захватчиков.
Переговоры с США
Кроме того, "Укргидроэнерго" провело переговоры с посольством США в Украине.
Предметом переговоров стали потребности компании в контексте предстоящего восстановления Каховской ГЭС и ликвидации последствий взрыва станции.
"Также с проектным институтом отрабатываем варианты обеспечения функционирования ДнепроГЭСа в Запорожье — без ограничений и на полную мощность", — подчеркнул Игорь Сирота.
Напомним, в ночь на 6 июня российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонской области.
В результате подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС была полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит.