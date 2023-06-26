"Укргідроенерго" уже готує проєкт тимчасової Каховської греблі

Наслідки підриву Каховської ГЕС в Херсонській області. Фото: Reuters/Ivan Antypenko

Проєкт тимчасової греблі на місці знищеної росіянами Каховської ГЕС уже готується в "Укргідроенерго". Реалізація цього проєкту розпочнеться відразу після деокупації регіону.

Про це повідомив офіційний інформаційний канал Штабу ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС російськими терористами.

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Підготовка проєкту

Генеральний директор компанії "Укргідроенерго" Ігор Сирота розповів про те, що уже ведеться робота над відновленням греблі Каховської ГЕС.

Конкретно зараз компанія розробляє проєкт тимчасової греблі.

Вона буде споруджена після деокупації території на нижньому і верхньому б’єфах підірваної росіянами гідроелектростанції.

Реалізація проєкту тимчасової греблі розпочнеться відразу після звільнення Херсонської області від російських загарбників.

"Укргідроенерго" про проєкт тимчасової Каховської греблі

Переговори із США

Крім того, "Укргідроенерго" провело переговори із посольством США в Україні.

Предметом переговорів стали потреби компанії в контексті майбутньої відбудови Каховської ГЕС та ліквідації наслідків підриву станції.

"Також ж із проєктним інститутом відпрацьовуємо варіанти забезпечення функціонування ДніпроГЕСу в Запоріжжі — без обмежень та на повну потужність", — підкреслив Ігор Сирота.

Нагадаємо, у ніч проти 6 червня російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонської області.

Внаслідок підриву машинної зали зсередини Каховську ГЕС було повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.