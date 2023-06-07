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Убежища по-израильски: как Израиль защищает свой народ

7 июня 2023 22:56
028b0058-d495-4fdb-f313-52bb887b4000 - Сергей Ауслендер
Сергей Ауслендер
Журналист (Израиль)
Гражданская оборона в Израиле: как работают укрытия
Израильская система ПРО "Железный купол" активируется. Фото: REUTERS/Ammar Awad
028b0058-d495-4fdb-f313-52bb887b4000 - Сергей Ауслендер
Сергей Ауслендер
Журналист (Израиль)

Еще в 1948 году Давид Бен-Гурион, первый премьер-министр еврейского государства, предвидя роль тыла в войне, заявлял: "В военное время мы не ограничимся использованием вооруженных сил: так называемый тыл решает судьбу войны не меньше, чем так называемый фронт". 

С тех пор Израиль проделал гигантскую работу, чтобы создать одну из самых совершенных в мире систем гражданской обороны.

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Закон

В Израиле все начинается с законов. Первый был принят еще в 1951 году, он назывался "Закон о гражданской обороне". Тогда же был создан Главный штаб ГО, подчинявшийся министру безопасности и являвшийся частью командования ЦАХАЛа.

Силы ГО делились по округам и подчинялись командованию военных округов, комплектовались солдатами срочной службы, резервистами и добровольцами.

В таком виде это просуществовало до начала 90-х, когда случилась первая Война в Заливе. Тогда Ирак обстреливал территорию Израиля баллистическими ракетами.

ПВО, предоставленное американцами, не справилось с этой угрозой, были прямые попадания в города и человеческие жертвы. Тогда же было принято принципиальное решение — перестроить и значительно усилить всю систему защиты тыла.

В 1992 было создано Управление службы тыла — четвертое главное командование в составе израильской армии, ответственное за подготовку гражданского населения к чрезвычайным ситуациям и проведение спасательных операций.

Концепция изменилась. Теперь военные отвечают не только за боевые действия, но и за обеспечение потребностей тыла.

Убежища

Убежища есть нескольких типов.

Индивидуальные убежища. До начала 90-х разветвленной системы убежищ в Израиле не было. После той войны был принят закон, который изменил строительные стандарты. Теперь нельзя построить единицу жилья (квартиру, дом, виллу) без защищенной комнаты. 

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Дети играют в бомбоубежище в Израиле. Фото: REUTERS/Amir Cohen

Как правило, это комната, которая в мирное время используется как спальня/офис/игровая. Во время тревоги в течении 30 секунд ее можно превратить в бомбоубежище.

Бронированные дверь и ставень на окне, толстые (до 40 см) бетонные стены. На сегодняшний день такими индивидуальными убежищами оснащено около 30% жилого фонда.

Ответственность за него несет сам хозяин квартиры. 

Придомовые убежища. Они есть в домах, построенных примерно с 70-х до начала 90-х. Это подвал, который укреплен, и в который должны спускаться жильцы дома в случае тревоги.

Ответственность за него несет домовой комитет, проверяет — муниципалитет. 

Общественные убежища. Они рассчитаны на несколько зданий, и, как правило, находятся в центре жилого массива. Это фактически бункеры, куда должны спускаться жильцы тех домов, где нет придомовых и индивидуальных убежищ.

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Установка общественного бомбоубежища в Ашкелоне, Израиль. Фото: REUTERS/Amir Cohen

За них отвечает муниципалитет, но проверяет Служба тыла. 

Как это работает?

Возвращаясь к киевской истории. Если наступает угрожаемый период (высокая вероятность боевых действий) или непосредственно сами боевые действия — из Службы тыла поступает указание открыть общественные и придомовые убежища. Указание может поступить в отдельный город/район/регион или по всей стране. 

Офицер по безопасности конкретного муниципалитета должен убедиться ЛИЧНО, что убежища открыты и доступны. 

Их не закрывают до отдельного указания. Службы тыла также просят открывать двери в подъездах (отключать домофоны), чтобы человек, которого тревога застала на улице, мог зайти в ближайшее здание и укрыться там. 

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Люди в израильском бомбоубежище. Фото: REUTERS/Corinna Kern

В офисах и на предприятиях все работает примерно по тому же принципу.

Если речь идет, скажем, о многоэтажном небоскребе в центре Тель-Авива, то от каждого рабочего места до ближайшего укрытия должно быть не больше одной минуты быстрым шагом. На юге — где расстояние до Сектора Газа гораздо меньше — этот норматив сокращен почти вдвое. 

В чем суть

Суть проста — тыл в современной войне подвергается возможно даже более серьезному воздействию, чем фронт.

Война в Украине и варварские бомбардировки городов, которые ведет агрессор Россия — лучшее тому доказательство. Тыл должен быть защищен и это вполне возможно сделать.

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